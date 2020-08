Utrechters willen Overweeghuis voor prostituees in Utrecht

Een groep Utrechters wil graag een Overweeghuis voor prostituees in de stad. Dit is een tijdelijke opvangplek voor sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen. In Groningen is er al een Overweeghuis geopend.

Na de succesvolle start van het Overweeghuis in Groningen nemen enkele betrokken bewoners het initiatief om eenzelfde soort opvang in Utrecht te openen. Aanleiding voor het initiatief is de sluiting van de Utrechtse tippelzone, die in 2021 gepland staat.

Initiatiefnemers van het Overweeghuis willen tijdelijke opvang bieden aan mensen die op de tippelzone of in Utrechtse clubs werkzaam zijn, zodat ze in alle rust kunnen overwegen of ze willen uitstappen.

Keuze

“Op eigen kracht uit de prostitutie stappen is vaak niet eenvoudig. Daarom willen we deze mensen de gelegenheid geven om, los van hun omstandigheden, na te denken over wat zij willen met hun leven. De keuze om uit te stappen of in de prostitutie te blijven, laten we bij de mensen zelf”, aldus Evelien Roukema, één van de initiatiefnemers van het project.

De groep initiatiefnemers is op zoek naar meer mensen die willen meedenken over het project of als vrijwilliger willen meewerken. Daarom organiseren ze een informatiebijeenkomst op 15 september in het stadhuis. Roukema laat weten dat de komende tijd spannend wordt, want het initiatief kan alleen starten als er subsidie vanuit de gemeente of landelijke organisaties komt.