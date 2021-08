Utrechters wonen relatief dicht bij bibliotheek; gemiddeld 1,2 kilometer reizen

Utrechters woonden in 2020 gemiddeld 1,2 kilometer van de dichtstbijzijnde openbare bibliotheek. Even ver als in 2014. Dat blijkt uit de laatste analyse van het CBS met data van de Koninklijke Bibliotheek.

De afstand tot de bibliotheek is in Utrecht gemiddeld korter dan in de rest van het land. Landelijk gezien was in 2020 de gemiddelde afstand tot de bibliotheek 2 kilometer. Die afstand is iets toegenomen ten opzichte van 2014. Toen was het gemiddelde nog 1,9 kilometer.

Tekst loopt door onder afbeelding

Loopafstand

Voor de meeste Utrechters ligt de bibliotheek op loop- of fietsafstand. Voor bewoners van Schiermonnikoog ligt de dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging of -servicepunt op kruipafstand, met 0,6 kilometer. In het Zeeuwse Noord-Beveland pakken ze waarschijnlijk liever de auto: daar is de gemiddelde afstand tot een openbare bibliotheek 14,4 kilometer.

Waar in de gemeente Utrecht de gemiddelde afstand tot de openbare bibliotheek gelijk bleef, hebben andere Utrechtse gemeenten het minder getroffen. In Montfoort lag in 2020 de dichtstbijzijnde bibliotheek 5,6 kilometer verder dan in 2014. Dat is bijna vijf keer zo ver. In Lopik is de gemiddelde afstand met 4,6 kilometer toegenomen.