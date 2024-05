Utrechters zetten afvalzak vaak naast container en ook grofvuil wordt regelmatig op straat gedumpt

Bij veertig procent van alle 2.189 ondergrondse containers in Utrecht werd afgelopen jaar weleens een afvalzak naast de bak gezet. Ook grofvuil belandt volgens de gemeente nog te vaak op straat. “Terecht dat veel bewoners zich aan dat rondslingerende afval ergeren”, zegt wethouder Susanne Schilderman.

Dagelijks worden in Utrecht zo’n 700 plekken met ondergrondse containers bezocht door zeven verschillende teams. Uit registraties van deze mensen bleek dat tussen augustus 2023 en halverwege mei 2024 bij veertig procent van de 2.189 containers afval naast de bak werd aangetroffen. Dit terwijl de ondergrondse containers volgens de gemeente vaak niet eens vol zijn.

Via sensoren wordt namelijk in de gaten gehouden hoeveel afval in de bak zit. Als een container voor ongeveer 80 procent is gevuld, rukken de mensen van stadsbedrijven uit om de bak te legen.

Grofvuil

Voor het grotere afval kunnen mensen een afspraak maken zodat het wordt opgehaald, of ze brengen het zelf naar het afvalscheidingsstation. “Toch belanden er nog vaak grote stukken afval, zoals piepschuim en zelfs hele partytenten, in de containers. Daardoor raken ze verstopt of klemt de klep”, schrijft de gemeente.

Het is strafbaar om in Utrecht een afvalzak naast de container te plaatsen. Vorig jaar is deze boete verhoogd van 70 naar 100 euro. Ook wordt er sinds vorig jaar meer op gecontroleerd. Dit heeft geleid tot 33 procent meer boetes in 2023.

Ergeren

“Het gebeurt helaas nog vaak dat mensen hun afvalzakken en grofvuil naast de container zetten”, zegt de wethouder. “Ook al zijn de containers niet vol en kan je voor grofvuil makkelijk een afspraak maken met de gemeente om het op te halen. Terecht dat veel bewoners zich aan dat rondslingerende afval ergeren. Als gemeente doen we er alles aan om de stad schoon te houden, door meer in te zetten op handhaving, vaker het afval naast containers op te halen en containers regelmatig te legen. Maar uiteindelijk verandert er pas echt iets als mensen hun afval gewoon in de container doen, in plaats van ernaast te zetten. Dat hopen we met deze campagne opnieuw onder de aandacht te brengen.”