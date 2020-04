Utrechters zingen of spelen mee met het Wilhelmus op Koningsdag

Net zoals in de rest van Nederland klonk ook in Utrecht maandagochtend op Koningsdag het Wilhelmus. Verschillende inwoners zongen of speelden mee met het volkslied.

Ondanks dat de festiviteiten op Koningsdag niet doorgaan vanwege het coronavirus zijn er wel allerlei initiatieven verzonnen om toch kleur te geven aan de nationale feestdag. Een van die initiatieven was dat mensen om 10.00 uur het Wilhelmus mee zouden zingen.

In Utrecht werd op verschillende plekken gehoor gegeven aan deze oproep. Op filmpjes die zijn gedeeld op sociale media is te zien dat mensen het volkslied meezingen of meespelen op een instrument. Ook vanaf de Domtoren klonk het Wilhelmus.

Naast het meezingen van het volkslied zijn er nog een aantal evenementen verzonnen waarmee mensen Koningsdag thuis kunnen vieren. Bekijk hier het overzicht van de Utrechtse initiatieven.