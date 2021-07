Utrechts Archief zoekt liefhebbers voor ontsluiten van archieven met inkwartieringsbiljetten

Het Utrechts Archief is op zoek naar mensen die willen helpen bij een nieuw crowdsourcingsproject. “Heeft u interesse in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog? En kent u alle adressen van de stad van binnen en van buiten? Dan is ons crowdsourceproject Utrechtse Inkwartieringsbiljetten iets voor u”, schrijft Het Utrechts Archief in de oproep.

Utrecht had in de Tweede Wereldoorlog net als vele andere steden te maken met een groot aantal inkwartieringen – Duitse militairen die bij burgers in huis werden geplaatst en zo voorzien van een slaapplek tijdens de bezetting. “De burgers kregen hiervoor een vergoeding, maar het werd ze wel opgedrongen”, legt Het Utrechts Archief uit. “Op vertoning van een zogenaamd inkwartieringsbiljet kon de burger de vergoeding ontvangen.”

Het Utrechts Archief heeft duizenden van dat soort inkwartieringsbiljetten. Op de biljetten staat welke militair bij wie en wanneer werd ingekwartierd. Het archief wil nu dat iedereen gemakkelijk op adres door de inkwartieringsbiljetten kan zoeken.

Specifieke gegevens

De archieven worden daarom ontsloten en er wordt in kaart gebracht op welke Utrechtse adressen en wanneer er inkwartiering heeft plaatsgevonden. Daarvoor moeten specifieke gegevens, zoals adressen en datums ingevoerd worden in speciale invoervelden.

Iedereen die dat leuk vindt, kan meehelpen met het ontsluiten van de gegevens. Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar voor mensen die aan het project mee willen doen. Via de website van hetvolk.org kunnen liefhebbers gelijk aan de slag met het crowdsourceproject.