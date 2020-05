Utrechts bedrijf lanceert app om buiten spelletjes te doen

Luuk Koedam, Boy van der Laak en Nick Leeftink wilden eigenlijk eind maart een app lanceren om spellen in heel Nederland en Europa uit brengen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Daarom besloot het Utrechtse bedrijfje maar eerst in de eigen stad uit te pakken.

De start-up heeft de app City Challenge ontwikkeld waarmee op speelse wijze Utrecht ontdekt kan worden. Met de telefoon in de hand kan er lopend door de stad spelletjes gespeeld worden waarbij de omgeving een rol speelt. De spellen hebben verschillende thema’s zoals verhaallijnen, quizzen en mini-games met challenges als ‘zoek de verschillen’ op verschillende locaties in de stad.

Het bedrijf had de app eigenlijk eind maart willen lanceren en spellen door heel Nederland en Europa willen uitbrengen: “Maar de coronacrisis sloeg in als een bom. Een game die (deels) buiten is, in een periode waarin iedereen geacht wordt zoveel mogelijk binnen te blijven, is natuurlijk niet een fijn verhaal. Maar na de persconferentie van Rutte ziet het team kansen om de app toch lokaal te lanceren.”

De app bevat op dit moment drie spellen waarvan twee verhaallijnen en de ‘Utrechter Quiz’. Met deze quiz testen deelnemer hun kennis van Utrecht tijdens een wandeltocht van 4 km door de stad. De spelletjes kosten een paar euro. De initiatiefnemers willen deze zomer de app elke maand aanvullen met een nieuw spel speciaal voor Utrechters.