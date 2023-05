Bloed, kogelgaten en sporenonderzoek: Utrechts bedrijf ontwikkelt VR-training voor beginnend rechercheurs

Hoe kun je als rechercheur in een veilige omgeving oefenen met het verrichten van sporenonderzoek met bloed, wapens en kogelgaten? Het Utrechtse bedrijf VR Owl heeft daar iets op bedacht. In samenwerking met de politie Amsterdam heeft het bedrijf een virtual reality training ontwikkeld voor rechercheurs. Doordat er de afgelopen jaren veel is bezuinigd en ervaren rechercheurs zijn vertrokken, moet nieuw personeel sneller aan het werk, met minder begeleiding en tijd om te oefenen. De VR training, die op elke locatie en elk tijdstip gevolgd worden, helpt beginnende rechercheurs om een ‘tactisch oog’ te ontwikkelen.

Deelnemers starten in een ruimte waar zij een VR-bril opzetten, instructies krijgen, een avatar creëren en vervolgens kiezen of ze alleen of samen met anderen willen oefenen. Docenten kunnen vervolgens diverse scenario’s aanmaken, opslaan en delen. Die scenario’s kunnen ze dan samen met de cursisten trainen. Zo kan een docent bijvoorbeeld kiezen uit diverse sporen zoals wapens, bloed, geld en kogelgaten. Die sporen kunnen op elke gewenste plek in de VR-omgeving worden geplaatst.

Naast het creëren van scenario’s, kan een deelnemer ook oefenen met drie vastgestelde scenario’s. Deelnemers kunnen zowel zelfstandig als met meerdere tegelijk een training uitvoeren. Met handgebaren en een ingebouwde microfoon kan met elkaar worden gecommuniceerd. Na afloop krijgen zij te zien welke sporen ze hebben gevonden en gemist. Ook kan een docent direct feedback geven.

Eerdere samenwerking

Het is niet de eerste keer dat VR Owl samenwerkt met de politie. “We hebben al eens eerder modules ontwikkeld voor de Politieacademie. Zo hebben we onder meer geholpen bij virtual reality trainingen over leren reanimeren en huiselijk geweld.”

Behouden van kennis

Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van kennis uit de praktijk en theoretische kennis. In de training is onder meer de kennis van senior medewerkers binnen de recherche gedigitaliseerd. Hierdoor blijft de kennis van deze medewerkers behouden en kan nieuw personeel putten uit de ervaring die door de jaren heen is opgedaan.

Positieve reacties

Volgens VR Owl heeft de training een positief effect op de rechercheurs. “Beginnende rechercheurs geven aan dat ze beter voorbereid op pad gaan, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en efficiënter kunnen werken. Ze zijn zich bewuster van de omgeving op de plaats delict, weten beter waar ze op moeten letten en krijgen zodoende meer rust en vertrouwen.”

De training is op steeds meer rechercheafdelingen door het land te vinden. “Het enthousiasme en positieve reacties zijn dermate bemoedigend dat de politie aan het verkennen is of deze applicatie ook gedeeld kan worden met (keten)partners.”