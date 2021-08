Utrechts beeld van Anne Frank op Janskerkhof heeft nu exacte kopie in Canadese stad Edmonton

In de Canadese stad Edmonton staat sinds zondag een exacte kopie van het beeld van Anne Frank dat op het Janskerkhof in Utrecht staat. Het idee voor het beeld kwam van Frank Stolk, een Canadees met Nederlandse roots die op vakantie was in Utrecht en onder de indruk raakte van het beeld.

Frank Stolk groeide op in Nederland en hoorde in zijn jeugd veel verhalen over de rol van het Canadese leger in de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tegen een lokale krant in Canada vertelt Stolk: “De dankbaarheid daarvoor zit voor altijd in ons hart. Nederlandse schoolkinderen onderhouden nog altijd de Canadese begraafplaats in Nederland. Ze leggen er bloemen en branden kaarsjes op de herdenkingsdag.”

Toen Stolk op vakantie was in Utrecht en het beeld van Anne Frank op het Janskerkhof zag, besloot hij dat er in de Canadese stad Edmonton ook zo’n beeld moest komen. Als eerbetoon aan de Canadese militairen. Stolk, voorzitter van de Nederlands-Canadese Club Edmonton, besloot zich samen met de clubleden hard te maken voor zo’n beeld.

Pieter d’Hondt

Afgelopen zondag was het zover: in Light Horse Park in Edmonton werd op een bronzen sokkel het beeld van Anne Frank onthuld. Het is niet alleen een kopie van het beeld op het Janskerkhof, het Canadese beeld is namelijk daadwerkelijk gemaakt met de mal die beeldhouwer Pieter d’Hondt in 1960 gebruikte voor het beeld in Utrecht.

Bij het beeld in Edmonton is een plaatje met een barcode neergezet, die mensen kunnen scannen om meer informatie te lezen over Anne Frank. Ook staat er een bordje met informatie in het Engels, Nederlands en Frans.

Bedanken

Het beeld is geplaatst om de Canadese militairen te bedanken voor hun rol in de bevrijding, maar ook om Anne Frank te eren. Stolk vindt dat zij symbool staat voor het goede in de mens. “De ondertoon van haar schrijven was dat ze altijd geloofde dat menselijkheid zou zegevieren en sterker zou zijn dan het kwaad.”

Stolk hoopt dat mensen die het beeld zien even nadenken over wat vrijheid werkelijk betekent. “In alle oorlogen (zelfs nu) zitten mensen ondergedoken en worden mensen vermoord en gemarteld. We zouden ons geen zorgen moeten maken dat we anderhalf jaar niet naar een bar konden. Mensen zouden moet reflecteren op hoe goed ons leven in Canada is.”