Utrechts Bevrijdingsfestival kon dit jaar rekenen op 44.000 bezoekers

De organisatie van Bevrijdingsfestival Utrecht laat weten dat er zo’n 44.000 bezoekers zijn geweest in Park Transwijk. Het festival was korte tijd zelfs zo druk, dat de deuren even moesten sluiten. Bezoekers konden onder andere muziek van RONDÉ, FLEMMING en Only 10s horen.

Het Utrechtse bevrijdingsfestival zegt blij te zijn dat het festival een succes was. “Het Vrijheidspodium op Bevrijdingsfestival Utrecht wordt ieder jaar populairder, en na een goede sfeer afgelopen editie keerden bekende namen terug naar dit podium om het feestje voort te zetten.”

Halverwege de middag werd het zelfs zo druk in Park Transwijk, dat de deuren van het gratis festival even moesten sluiten. “Gelukkig kon de festivalorganisatie later de deuren weer openen en konden bezoekers genieten van FLEMMING en de rest van het avondprogramma.”

Financiële steun

Dat het festival dit jaar plaats kon vinden, is nieuws an sich. Het was namelijk onzeker of het Bevrijdingsfestival Utrecht niet kopje onder zou gaan. Door structurele financiële steun van het Rijk is dat nu toch niet het geval. “Dit stelt Bevrijdingsfestival Utrecht in staat om zich verder te ontwikkelen en na te denken over hoe we de vrijheid de komende 80 jaar willen blijven vieren”, zegt Jarrel Beets, voorzitter van Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht.

Eerder zou het slechts gaan om een eenmalige financiële bijdrage, maar dat is omgezet naar structurele steun. Alle veertien bevrijdingsfestivals krijgen in het vervolg een bijdrage van het Rijk.

Andere activiteiten

Ook op andere plekken in de stad kon de vrijheid worden gevierd. Zo waren er Vrijheidsmaaltijden in Bibliotheek Neude, waar burgemeester Dijksma soep uitdeelde. Ook werden er wandelingen georganiseerd waar deelnemers meer leerden over Utrecht in oorlogstijden en was er een ‘Bevrijdingsviering a la toen’ met historische voertuigen.

Het is volgens de organisatie van het Bevrijdingsfestival Utrecht belangrijk dat er een divers programma in de stad blijft bestaan. “Er is een nieuwe generatie die geen

familieleden heeft die de oorlog hebben meegemaakt, en we hopen dat we met verschillende activiteiten jongere generaties bewust kunnen maken van de geschiedenis én het feit dat vrijheid nog steeds niet altijd vanzelfsprekend is.”