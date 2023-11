Utrechts biermerk De Leckere maakt doorstart na faillissement

Het Utrechtse biermerk De Leckere is weer levend. In juni werd de bierbrouwer failliet verklaard, maar een groep liefhebbers waaronder de voormalige hoofdbrouwer heeft de merkrechten en recepturen opgekocht en zijn weer aan het brouwen geslagen.

Een echt Utrechts biertje, De Leckere zorgde ervoor. De brouwerij was jarenlang succesvol en ook tot ver buiten de gemeentegrenzen te vinden. Vorig jaar werd het 25-jarig jubileum nog uitgebreid gevierd. Maar in juni kwam het nieuws naar buiten dat er niks meer te vieren viel, De Leckere was failliet.

Nu is er een doorstart. “Met groot enthousiasme kondigen we vandaag de herlancering aan van het geliefde Utrechtse biologische biermerk De Leckere.” De merkrechten en een beperkte voorraad van het bier is opgekocht door de groep. Een van de betrokkene is Anne Rijsterborgh, zij werkte zes jaar bij ‘De Leckere’ en tot voor kort in de rol van hoofdbrouwer.

Het brouwproces gaat nu weer opgestart worden. Het bier kan al besteld worden via de webshop en de levering aan horeca moet ook spoedig weer gaan beginnen.