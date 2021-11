Utrechts biotechbedrijf Merus hoopt 110 miljoen op te halen via extra aandelen

Het Utrechtse biotechbedrijf Merus geeft op de Nasdaq-beurs bijna 3,9 miljoen extra aandelen uit met een optie voor nog eens zo’n 580.000 aandelen. In totaal wil het bedrijf hiermee 110 miljoen dollar ophalen voor verder onderzoek naar een medicijn tegen kanker.

Merus, dat onder meer op het Utrecht Science Park is gevestigd, heeft al sinds 2006 een Nasdaq-notering. Reden hiervoor is dat de ontwikkeling van een medicijn tegen kanker enorme kosten met zich meebrengt.

Het bedrijf heeft momenteel een beurswaarde van 1,2 miljard dollar. Met de extra aandelen die eerder deze week zijn vrijgegeven wil het bedrijf nog meer geld ophalen om het onderzoek naar en de ontwikkeling van het medicijn door te zetten.

Peter Silverman, Executive Vice President van Merus, was eerder te gast bij DUIC in Zaken. Daar vertelde hij dat het ‘voorbestemd’ was dat Utrecht de vestigingsplaats van het bedrijf zou worden. Utrecht is “the brain of our company”, zei hij in de aflevering.

Bekijk DUIC in Zaken terug onder dit bericht.