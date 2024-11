Utrechts chocolademerk Mesjokke bestaat 10 jaar: ‘De wereld van chocola is eindeloos’

Zowel Per Vonk en Luc Janssens staan bijna dagelijks met hun handen in de chocola of cacao. Het uitgieten van de chocola van Mesjokke in de vormen is namelijk allemaal handwerk. Tien jaar geleden begonnen Luc en Per in hun eigen keuken met cacaobonen branden. Nu produceren ze 5000 kilo chocola per jaar. Dat willen ze verdubbelen en daarom startten ze een crowdfunding. Met hun eerlijke chocolade willen ze het leven van lokale cacaoboeren verbeteren.

Hoe gaat het met Mesjokke?

“Het gaat heel goed. We willen niet alleen uitbreiden, maar het moet ook. Met onze productielijn kunnen we grofweg 5000 kilo per jaar maken. We kunnen nu geen ja zeggen tegen grote aanvragen, want er is niet genoeg ruimte. Hoe meer cacao wij inkopen, hoe meer impact we hebben op onze producenten. We hebben een band opgebouwd met cacaoboeren over de hele wereld. Ook zorgen we ervoor dat we precies weten waar de cacao vandaan komt en onder goede omstandigheden is geproduceerd.”

Hoe voelt het: tien jaar Mesjokke?

“We blikken eigenlijk te weinig terug. Je gaat gewoon door. Toch is het goed om er af en toe even bij stil te staan. Als ik terugkijk naar vijf of tien jaar geleden, dan zie ik mezelf in de keuken staan en cacaobonen in mijn oven doen. Dat waren de eerste testjes. Je doet het met wat je hebt. Toen kon ik alleen maar dromen over waar we na de crowdfunding komen te staan. Van een paar cacaoboontjes thuis in de oven naar 10.000 kilo chocola per jaar maken, zonder afbreuk te doen aan het ambachtelijke aspect. We hebben een duurzame en sociale missie, maar door betere machines is ons product ook beter geworden. Iedere stap in het productieproces doen we zelf: van bean tot bar (van cacaoboon tot reep, red.) noemen we dat.”

Chocola maken verveelt nog niet dus?

“Nee, zeker niet. De wereld van chocola is eindeloos. We blijven ons verbazen over de smaken die in cacao zitten. De smaak van chocola verandert bij een ander brandproces. Er zijn veel meer smaken dan die uit de supermarkt. Maar bovenal zijn we een sociale onderneming: impact maken is ons doen, niet financiële winst. Natuurlijk moeten we winst maken om te blijven bestaan, maar die sociale impact is onze belangrijkste drijfveer. Er zit een heel verhaal achter waarom wij chocola maken. We willen mensen daarin meenemen, ze erover vertellen en uiteindelijk verandering maken in de cacaoketen. Dat zal nooit vervelen.”

Hoe gaat het met de crowdfunding tot nu toe?

“Het is heel leuk om te merken dat er al veel mensen een steentje bij willen dragen. Het is sowieso tof en mooi dat we kunnen nadenken over onze volgende stap. We weten dat deze uitbreiding nodig is om meer en blijvende impact te maken. Een crowdfunding is een mooie manier. Na tien jaar zijn er zoveel mensen die fan zijn van onze chocola. Nu kunnen we ze betrekken bij dit verhaal.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Luc en ik zijn bezeten door smaak. We houden van allerlei verschillende smaken en de complexiteit ervan. Een van mijn favoriete winkels is Kwestie van Smaak. Dat is een slijterij met schitterende wijnen en whisky’s. Ze weten veel over wijn spijs combinaties. Als ik een diner met vrienden heb, raden ze daar fantastische wijnen bij aan. Het is nog nooit fout gegaan.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“In het Muzieklokaal. Het is een heerlijke plek waar ik goed tot rust kan komen, zeker als de zon daar wegzakt. Dat is schitterend.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Er zijn hier zoveel mooie dingen gebeurd: ik ging hier studeren, vond een appartement, leerde mijn vriendin kennen en onze kinderen werden hier geboren. Wat me ook altijd bij zal blijven, is mijn diploma-uitreiking in het Academiegebouw. Voor mijn master Sociale antropologie heb ik onderzoek gedaan in Ghana. Ik wilde meer weten over duurzame cacaoproductie. Een half jaar werkte ik daar mee, ook met het aanplanten en telen. Bij die uitreiking zag ik mensen die belangrijk voor me zijn, maar ik miste ook de mensen uit Ghana. Dat heb ik toen ook gezegd, omdat ik mijn diploma ook aan hen dankte.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Muziek is belangrijk voor Luc en voor mij, en dus ook voor Mesjokke. Zo hebben al onze chocoladerepen een eigen Spotify-playlist. Het beste optreden voor mij was by far The Kyteman Orchestra in de oude Tivoli. Ik werd volledige omver geblazen. Het optreden ging verder dan muziek: het was kunst. Het zat zo goed in elkaar. Alles klopte.”

Utrecht is…

“…het grootste kleine stadje van Nederland.”