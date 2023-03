Utrechts college blijft bij standpunt over tunnel Locomotiefstraat: ‘Advies is om tunnel nog niet open te stellen’

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders blijft erbij dat het niet verstandig is om de nieuwe tunnel bij de Locomotiefstraat nu al te openen. Redenen zijn dat er te weinig geld beschikbaar is en dat de fietsroute niet voldoet aan standaarden die de gemeente hanteert.

De fietstunnel bij de Locomotiefstraat moet de nieuwbouwwijken Cartesiusdriehoek en Wisselspoor met elkaar gaan verbinden. De tunnel is al langere tijd klaar, maar nog altijd dicht en dat riep vorig jaar vragen op bij omwonenden en politici.

Het college van B&W liet eerder al weten dat het in gebruik nemen van de tunnel afhangt van de bouwwerkzaamheden in de nieuwbouwwijken. Met de ontwikkelaars is namelijk afgesproken dat de route pas in gebruik kan worden genomen als het bouwverkeer in het gebied klaar is. De bouw van de tunnel is zo gepland dat die gelijk open kan als de huizen in de nieuwe wijken bewoond raken. Naar verwachting worden de basisschool en sporthal in de Cartesiusdriehoek in 2026 in gebruik genomen, waardoor de behoefte aan gebruik van de tunnel gaat toenemen.

Kortere fietsroute

Voorstanders van het nu al openen van de tunnel wijzen erop dat die ook nu al zou kunnen zorgen voor een kortere fietsroute tussen de Amsterdamsestraatweg en Leidsche Rijn. Uit een modelberekening die het college heeft laten doen, blijkt dat de tunnel – als die nu zou worden geopend – tussen de 500 en 1.000 fietsers per etmaal aantrekt. Als de twee nieuwbouwwijken zijn opgeleverd, gaat het om een viervoud daarvan.

Geen geld

Het college van B&W blijft bij het standpunt dat het niet verstandig is om de tunnel nu al te openen. Het eerder openen van de tunnel zou eenmalig zo’n 591.000 euro kosten, omdat er aan allebei de kanten van het spoor een fietsontsluiting moet komen. Het definitieve fietspad komt op een andere plek. Het budget voor deze tijdelijke ingreep is er volgens het college niet.

Daarnaast benadrukt het college dat de fietsroute aan de kant van Wisselspoor niet voldoet aan de standaarden van de gemeente. Vanwege een ondergronds trillingscherm is het tweerichtingsfietspad namelijk niet de minimale breedte van 3 meter, maar op een bepaald punt slechts 1,80 meter. “Wij adviseren dan ook de tunnel op dit moment nog niet open te stellen”, concludeert het college. Als de gemeenteraad toch wil dat de tunnel opengaat, moet daarvoor eerst nog budget worden gevonden, voegt het college toe.