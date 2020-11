Utrechts college maakt opnieuw duidelijk: geen voorstander van lokaal vuurwerkverbod

Het college in Utrecht laat opnieuw weten geen voorstander te zijn van een lokaal vuurwerkverbod. De gemeente steunt wel een algeheel landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Het standpunt is een reactie op het initiatiefvoorstel dat GroenLinks en Partij voor de Dieren in oktober indienden.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren deden in oktober een initiatiefvoorstel voor een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in de stad Utrecht. Het verbod zou in moeten gaan tijdens de jaarwisseling 2021/2022. De gemeenteraad beslist later of het voorstel wordt aangenomen.

Het college vindt, net als GroenLinks en de Partij voor de Dieren, dat het afsteken van minder vuurwerk positieve effecten zal hebben voor dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid en het verminderen van de veiligheidsrisico’s.

“Met het landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat op 1 december a.s. ingaat, zet het Rijk een belangrijke stap”, schrijft het college. “Voor inwoners van de stad en omliggende gemeenten biedt landelijk beleid duidelijkheid (…) Regels beklijven beter wanneer ze voor alle inwoners van het land gelijk zijn en Utrecht kan meeliften op het landelijke communicatiebeleid.”

Vuurwerkbranche

Het college noemt daarnaast de vuurwerkbranche als belangrijke betrokkene. Het Rijk heeft een subsidieregeling om vuurwerkverkopers te helpen met het opruimen van voorraden van het vuurwerk dat vanaf komende jaarwisseling verboden is.

Vuurwerkhandelaren mogen ander vuurwerk echter nog gewoon verkopen en het college vindt dat Utrechters gebruik moeten kunnen maken van hun diensten. De subsidieregeling van het Rijk geldt bovendien niet voor het opruimen van voorraden van het vuurwerk dat nog is toegestaan. Het college wil daarom geen afsteekverbod zonder verkoopverbod en geen verkoopverbod zonder compensatie.

Burgemeesters

De burgemeesters van de vier grote steden denken hetzelfde over het vuurwerkverbod. Uit het Tweede Kamerdebat over dit onderwerp bleek in februari dat de grote steden denken dat er zonder landelijk totaalverbod van verkoop en afsteken van vuurwerk sprake zal blijven van overlast, schade en gevaarlijke situaties.