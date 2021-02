Utrechts college wil 2,5 ton extra voor komst van La Vuelta in 2022

Het Utrechtse college heeft de gemeenteraad gevraagd om akkoord te gaan met een extra bijdrage van 250.000 euro voor de komst van La Vuelta. De wielerronde werd in 2020 afgelast vanwege corona, maar de organisatie hoopt dat het evenement in 2022 alsnog de Domstad aandoet.

Het college hoopt dat het evenement door de extra bijdrage op dezelfde manier gehouden kan worden zoals voor vorig jaar gepland was. Zo was er een programma met activiteiten dat ruim honderd dagen voor het evenement van start zou gaan. In totaal zouden 160 organisatoren zo’n 200 evenementen en activiteiten organiseren. Het grootste deel van de organisatoren heeft na de afgelasting in 2020 gezegd ook in 2022 weer mee te willen doen.

Als La Vuelta in 2022 naar Utrecht komt, wil het college het evenement koppelen aan de viering van 900 jaar stadsrechten. Ook voor dat evenement staan namelijk allerlei activiteiten op de planning. Het college hoopt dat de twee evenementen het perspectief kunnen bieden dat nu door de coronacrisis ontbreekt. “2022 wordt zo een jaar om naar uit te zien en te vieren met de hele stad”, staat in het raadsvoorstel.

2,1 miljoen euro

La Vuelta zou vorig jaar van start gaan in Utrecht en Noord-Brabant, maar dat kon vanwege het coronavirus niet doorgaan. Vervolgens is door de betrokken provincies en gemeenten gekeken naar mogelijkheden om de start van de Ronde van Spanje in 2022 wel te organiseren.

Daaruit bleek dat in totaal ongeveer 2,1 miljoen euro extra nodig is om het evenement te kunnen organiseren zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dat geld zou vooral nodig zijn voor het opnieuw opstarten en inrichten van de organisatie van het project en werkzaamheden die voor het evenement in 2022 moeten worden aangepast aan de huidige situatie.

Extra geld

De gemeente Utrecht had voor het evenement 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld en het college hoopt nu dus dat daar nog 250.000 euro bij komt. Dat geld zou voor het grootste deel (200.000 euro) komen uit het potje ‘Economie en Werk voor Iedereen’ uit de programmabegroting 2021. De overige 50.000 euro komt uit de reguliere begrotingen van Sport en Economische Zaken.

De andere publieke partners (provincie Utrecht, provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en gemeente ’s-Hertogenbosch) hebben al extra geld toegezegd. Private partners die al bij het project betrokken waren, hebben gezegd dat ze een extra bijdrage willen doen. Ook worden er nog nieuwe partners geworven. Tot slot is aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanvullende subsidie gevraagd.

1 april

Het ministerie van VWS en de gemeente Utrecht moeten uiterlijk 1 april beslissen of ze extra geld gaan vrijmaken. De directie van La Vuelta wil namelijk op 1 april 2021 een besluit nemen over de toewijzing van de start in 2022.