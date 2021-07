Utrechts college wil snelheidslimiet van 15 kilometer per uur vaker in gaan zetten

Gemeenteraadspartijen vroegen er al vaker naar, maar nu heeft ook het college van B&W gezegd in meer Utrechtse straten de snelheidslimiet van 15 kilometer per uur in te willen zetten.

Het college wil de limiet van 15 kilometer per uur ‘wanneer het kan gebruiken om de ruimte voor verblijven te vergroten’. Zo’n snelheidslimiet kan alleen worden ingevoerd als onderdeel van een erf, dat tot 1988 een woonerf heette.

Erven zijn ontworpen voor bijvoorbeeld voetgangers die over de volle breedte van de straat mogen lopen en spelende kinderen. Overig verkeer – zoals auto’s en fietsers – is er te gast en mag maximaal 15 kilometer per uur rijden. In 30 kilometerzones is dat dus anders. Verkeer mag daar 30 kilometer per uur rijden en voetgangers lopen op de stoep.

Erven in Utrecht

Eind jaren 60 ontstonden veel erven, omdat in die tijd steeds meer mensen een auto aanschaften. In de jaren 90 was de 30 kilometerzone in opkomst, waarmee de erven wat meer naar de achtergrond verdwenen.

In Utrecht zijn in verschillende buurten erven te vinden, waaronder in Rijnsweerd, Lunetten, Terwijde, Lombok, Welgelegen, Wittevrouwen en Sterrenwijk. Een aantal van die erven zijn er nog maar een paar jaar, dus de snelheidslimiet van 15 kilometer per uur wordt ook nu nog af en toe toegepast.

Eisen

Om een nieuw erf in te kunnen richten, moet aan een aantal minimumeisen worden voldaan. Zo mag de straat bijvoorbeeld geen functie hebben voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, maar alleen voor bestemmingsverkeer.

De intensiteit van het verkeer mag het karakter van het erf niet aantasten. De inrichting moet door het inzetten van ‘snelheidsremmende maatregelen’ zo zijn, dat het verkeer vanzelf stapvoets gaat rijden. Ook mag er geen duidelijk onderscheid zijn tussen de rijbaan en de stoep en moeten parkeerplaatsen zijn aangegeven met een P-tegel of P-bord.

Herinrichting

Voordat aan die eisen voldaan kan worden, moeten straten in Utrecht vaak ‘van gevel tot gevel’ opnieuw worden ingericht. En daar is niet altijd geld voor. Verder is het belangrijk dat straten niet te druk zijn, omdat er dan weer minder ruimte is om te verblijven.

Ook zou het voor voetgangers met een visuele beperking niet fijn voelen om de ruimte te moeten delen. Het voelt voor hen veiliger als de stoep is afscheiden van de rijbaan.

Van 50 naar 15 kilometer per uur

Volgens het college is het lastig om straten met een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur direct om te zetten naar 15 kilometer per uur. Dat heeft onder meer te maken met de functie die die straten hebben in het wegennet en met de hoeveelheid verkeer die er gebruik van maakt.

Toch zijn er in Utrecht uitzonderingen te vinden: buurten in Overvecht die nu nog helemaal 50 kilometer per uur zijn, zijn wel geschikt. De straten die de haarvaten van die buurten zijn, zijn volgens het college goed in te richten als erf. In de plannen voor de buurt Taagdreef en omgeving is ook al een ‘erf-achtige inrichting’ opgenomen.

Wanneer inzetten?

Het college vindt de snelheidslimiet van 15 kilometer per uur dus een goede maatregel om vaker in te zetten. Omdat het invoeren van een erf vaak gepaard gaat met herinrichtingen, denkt het college dat de werkzaamheden goed gecombineerd kunnen worden, bijvoorbeeld in straten die groener en klimaatadaptiever worden gemaakt. De herinrichting van de Taagdreef is daar een voorbeeld van.