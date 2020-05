Utrechts Diakonessenhuis stuurt medische goederen naar gelijknamig ziekenhuis Suriname

Het Utrechtse Diakonessenhuis gaat een gelijknamig ziekenhuis in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo ondersteunen. Deze week wordt een lading met medische goederen richting het Zuid-Amerikaanse land gestuurd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om apparatuur die in Nederland niet meer wordt gebruikt, verbandmiddelen, wiegjes en onderzoeksstoelen. Volgens het Diakonessenhuis kunnen de spullen in Suriname nog goed ingezet worden.

De ziekenhuizen hebben een historische band. Een halve eeuw geleden was het Diakonessenhuis uit Utrecht betrokken bij de oprichting van het gelijknamige ziekenhuis in Paramaribo.

Geschiedenis

“Als je zo’n geschiedenis deelt en de nood zo hoog is, vind ik dat je moet proberen te helpen waar het kan”, zegt John Taks van het Diakonessenhuis. “In eerste instantie met inzameling van overtollige medische goederen, maar ook door kennisuitwisseling. Dan gaat het bijvoorbeeld over het opzetten van opleidingen.”

De spullen worden met een transportschip via de haven van Rotterdam naar Paramaribo gestuurd. De verwachting is dat de medische goederen begin juni aankomen in Suriname.