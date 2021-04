Utrechts echtpaar bestolen van sieraden en geld na smoes over gif in water

Een 71-jarige vrouw en een 79-jarige man zijn thuis bestolen van sieraden en geld. Het echtpaar is slachtoffer geworden van een babbeltruc waarbij de verdachten de smoes gebruikten dat er mogelijk gif in het water zou zitten.

Een van de verdachten belde op 29 maart de latere slachtoffers op. De persoon die belde deed zich voor als een medewerkster van de gemeente en vertelde dat de waterleidingen mogelijk gif zouden kunnen bevatten. De medewerkster vroeg of zij mocht langskomen.

Keuken

Vijf minuten later werd er bij het Utrechtse echtpaar aan de Zamenhofdreef in Overvecht aangebeld. Twee personen – een man en een vrouw – stonden voor de deur. Het slachtoffer liet beide personen binnen, die direct de woning inliepen en deze bekeken. Even later liepen ze de keuken in om de kraan te bekijken.

De slachtoffers volgden en een van de twee personen sloot vervolgens de keukendeur. De slachtoffers en verdachten stonden nu allemaal in de keuken met gesloten deur. Doordat de kraan hard openstond, kon het echtpaar niet horen wat er zich in de rest van de woning afspeelde. Even later verklaarde het duo voldoende te hebben gezien en verliet snel de woning.

Niet veel later ontdekten de slachtoffers dan een groot geldbedrag en sieraden weg waren. De politie is op zoek naar getuigen en heeft een signalement verspreid.