Utrechts familiebedrijf Bakker verhuurde 67 jaar spullen maar is nu failliet

Het bekende Utrechtse verhuurbedrijf G. Bakker en Zn. Bv is failliet. Het familiebedrijf bestond sinds 1953 maar heeft de coronacrisis niet overleefd. Eigenaar Frans Bakker zegt dat het nieuws niet alleen zwaar valt bij de familie, maar ook bij de 25 werknemers.

De grondleggers waren Annie en haar man Gerrit Bakker, de ouders van Frans. Zij hebben het bedrijf in 1953 opgericht aan de Utrechtse Knopstraat.

“Mijn vader is begonnen met het verhuren van wasmachines. Later, toen iedereen zelf een wasmachine ging kopen, zijn daar stoeltjes bijgekomen. Het bedrijf verhuisde naar de Amsterdamsestraatweg en is in de jaren ’90 uitgegroeid tot één van de grootste verhuurbedrijven van Midden-Nederland.”

Op het laatst verhuurde Bakker allerlei materiaal voor feesten en partijen. “Denk aan tenten, stoelen, tafels, dansvloeren, podia en verlichting. Daarnaast konden we ook zorgen voor catering.”

Corona

Vanwege het coronavirus besloot de overheid dat evenementen en samenkomsten niet meer door mochten gaan. “Na die persconferentie werden al onze opdrachten geannuleerd. We hadden op een gegeven moment helemaal niks meer te doen en hebben onze medewerkers maar naar huis gestuurd.”

Bakker zegt dat het vanaf dat moment hard bergafwaarts is gegaan. “We hebben alles uit de kast getrokken om het bedrijf overeind te houden, maar uiteindelijk moesten we toch besluiten dat het niet ging lukken. Dan slaap je wel even slecht.”

Steun

Ook de steunmaatregelen van het kabinet zetten geen zoden aan de dijk. Het personeel kon er volgens Bakker deels van betaald worden, maar zelfs daar moest het bedrijf zelf geld bij leggen. Daarnaast liepen ook alle vasten lasten door zoals de huur van het pand, verzekering van de auto’s en de abonnementen voor bijvoorbeeld de telefoons.

Het faillissement is niet alleen voor Bakker een hard gelach. Het nieuws kwam ook bij de 25 medewerkers hard aan. “Onze boekhouder werkt al 31 jaar bij ons, de planner 25 jaar en nog een aantal mensen al 20 jaar. Wij hebben in de jaren een vaste en goede groep met betrouwbare mensen opgebouwd. Dat is nu in één klap afgelopen en dat valt bij iedereen erg zwaar”.