Utrechts familiebedrijf Vocking gaat naast bekende leverworst ook bitterballen en kroketten maken

Vockingworst is al 130 jaar een begrip in Utrecht. Naast de bekende leverworst gaat het familiebedrijf nu ook kroketten en bitterbalen produceren.

Daar worden naar eigen zeggen verse ingrediënten voor gebruikt zoals peterselie, ui, grove mosterd, slagroom en uiteraard Vockingworst. Met de kroketten en bitterballen wil Vocking de groeiende ‘haute friture-beweging’ in Nederland verder verrijken.

“Vocking leverworst is van origine een bakleverworst en wordt met name in de retail verkocht”, zegt Paul Vocking. “Juist het bakken ervan bracht ons op het idee om de Vocking kroket en bitterbal verder te gaan ontwikkelen als authentiek productassortiment voor de horeca en bedrijven en organisaties.”

Iets extra’s

De receptuur voor beide producten is in eigen huis ontwikkeld en getest. “Met deze bitterbal en kroket in onze traditie denken we iets extra’s aan het Nederlandse culinaire landschap toe te voegen. Wij zijn erg trots op onze Utrechtse historie en de naam die we inmiddels bij de Utrechtse consument en ver daarbuiten hebben weten op te bouwen.”

Slagerij Vocking opende in 1891 de deuren aan de Steenweg in de Utrechtse binnenstad. De specialiteit was toen al de typisch Utrechtse leverworst. Het recept voor de worst is in de geschiedenis nooit veranderd.