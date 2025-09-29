Utrechts farmaceutisch bedrijf Merus verkocht voor 6.8 miljard euro

Het Utrechtse farmaceutische bedrijf Merus is gekocht door het Deense bedrijf Genmab. Die hebben er een flink bedrag voor neergelegd: 6.800.000.000 euro. Merus ontwikkelt een veelbelovende behandeling voor kanker in het hoofd en de hals.

Merus, dat is gevestigd op het Utrecht Science Park, ontwikkelt een behandeling voor kanker in het hoofd en de hals, gebaseerd op het experimentele geneesmiddel petosemtamab. Het werd in 2003 opgericht, er werken zo’n 260 mensen, en het heeft ook een vestiging in de Verenigde Staten.

De afgelopen jaren kreeg het bedrijf al meerdere keren grote investeringen, waaronder een van 200 miljoen in 2016. Sinds 2015 worden aandelen verhandeld op de Amerikaanse beurs, waar het aandeel vrijdag sloot op een kleine 69 dollar.

Genmab, zelf ook een farmaceutisch bedrijf, zal toekomst zien in de behandeling die Merus ontwikkelt. De Denen betalen namelijk 97 dollar per aandeel Merus. Dat is 41% hoger dan de huidige marktprijs.

Miljarden

De waarde van Merus is de afgelopen jaren hard gestegen. In 2016 stond het aandeel nog op 8 dollar. Dat groeide langzaam door tot 20 dollar eind 2023, maar sindsdien ging het hard. Tussen januari en mei van 2024 steeg de koers tot 60 euro per aandeel. Daarmee werd Merus het meest waardevolle biotechnologiebedrijf van Nederland.

Afgelopen mei ging het aandeel weer flink omhoog, toen bleek dat de experimentele behandeling waar het bedrijf mee werkt, effectiever is dan de bestaande behandelingen.

Ter perspectief: 6.8 miljard euro is ruim drie keer de begroting van de hele gemeente Utrecht (2.2 miljard). JDE Peets, het moederbedrijf van Douwe Egberts, werd vorige maand gekocht voor 15.7 miljard euro.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.