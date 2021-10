Utrechts fietsenmerk BSP overgenomen door Popal Mobility Group

Het Utrechtse fietsenmerk BSP is overgenomen door Popal Mobility Group (PMG), het bedrijf achter fietsenmerken als Popal, Supersuper, Cangoo en Keewee.

De overname van BSP omvat het hele bedrijf inclusief personeel. Alfred van der Heiden, eigenaar van BSP, is blij met de overname. “Mijn vader is BSP in 1983 in Utrecht begonnen. Mijn broer en ik hebben het bedrijf bijna 20 jaar geleden overgenomen en ik ben heel trots op wat we sindsdien met alle mensen die bij ons werken hebben neergezet”, zegt hij.

“We staan nu voor een volgende fase. Daniël en Aryan (de eigenaren van PMG, red.) zijn echte fietsbouwers en ik kan me geen betere partij voorstellen om BSP naar die fase te brengen.” Van der Heiden blijft zelf tot in ieder geval eind dit jaar betrokken bij het merk.

Verbreding

PMG is sinds 1998 actief in de rijwielbranche. Het bedrijf, dat wordt geleid door de broers Aryan en Daniël Popal, heeft circa 150 mensen in dienst en heeft kantoren in Nederland, Zuid-Europa en Azië. Het bedrijf produceert jaarlijks zo’n 200.000 fietsen.

PMG noemt de overname ‘een belangrijke verbreding’ van de portefeuille. “Wij zijn heel blij met deze overname. BSP richt zich met haar in Nederland gebouwde fietsen op het hogere segment van de markt. Dit is een mooie toevoeging voor onze portefeuille en belangrijke stap in onze ambitieuze groeistrategie”, zegt Daniël Popal, die samen met zijn broer Aryan PMG leidt.

PMG ziet door de overname ook kansen voor buitenlands succes. “Wij zien enorme kansen voor het merk, onder meer in het ontwikkelen van nieuwe modellen en het uitbouwen van het dealernetwerk, wellicht zelfs over de grens. Daarnaast zal BSP veel voordelen kunnen halen uit de manier waarop wij onze inkoop en logistiek hebben georganiseerd.”

Eigen karakter

BSP behoudt ondanks de overname wel het eigen karakter. “BSP heeft met de nadruk op kwaliteit en de aandacht voor details in bijna 40 jaar een bijzondere plek verworven in de Nederlandse fietsenwereld. Wij zullen dit samen met het team van BSP verstevigen en uitbouwen”, aldus Aryan Popal.

“Wij zijn ervan overtuigd dat je een merk als BSP moet verkopen via de rijwielspecialist. We zullen dan ook blijven investeren in het dealernetwerk. Bij een merk als BSP is de vakhandel een onmisbare schakel.”