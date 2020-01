Utrechts fonds voor jongeren met schulden krijgt vervolg

De gemeente Utrecht gaat het Jongerenfonds een vast onderdeel maken van de dienstverlening. Jongeren worden met dit fonds geholpen bij het aflossen van schulden en er is begeleiding bij het werken aan perspectief en een schuldenvrije toekomst.

De focus van het fonds is op het volgen van een opleiding en het vinden van werk. Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen, vertelt: “Met het Jongerenfonds in onze vaste dienstverlening helpen we meer jongeren uit de schulden. Daar zijn we blij mee, want we willen graag dat alle Utrechters kunnen rondkomen en meedoen.”

Het fonds is na een voorstel uit de gemeenteraad in 2017 begonnen als een pilot. In twee jaar tijd hebben zo’n 60 jongeren meegedaan aan het traject. Bij deze jongeren is een deel van de schuld kwijtgescholden. De restschuld wordt in de vorm van een lening afbetaald aan de gemeente.

Door geldstress weg te nemen moeten jongeren weer ruimte krijgen om na te denken over hun toekomst, opleiding en werk.