Utrechts fotografisch jaaroverzicht 2020

DUIC maakt graag vele en uitgebreide fotoseries. Via de website, Instagram

en de krant laten we zo ook veel zien. Dat kunnen grote nieuwsgebeurtenissen zijn, maar ook gewoon mooie beelden van Utrecht. Hier een greep uit het jaar 2020.

6 januari

Op de Steenweg werd begin dit jaar een ramkraak gepleegd op juwelier Schaap en Citroen. Rond 03.30 uur reed een BMW tegen de gevel van de juwelier aan. Het lukte de verdachten niet om binnen te komen.

11 februari

De monumentale rode beuk aan de Emmalaan werd gekapt. De 170 jaar oude boom was aangetast door schimmels. Er werd een afscheidsceremonie gehouden en na de kap kwam er een nieuwe boom.

19 februari

Om de 20 minuten reed een vrachtwagen van de bibliotheek aan de Oudegracht naar de Neude. Daar werden kilometers aan boekenplanken gevuld. Tienduizenden boeken moesten verhuizen naar hun nieuwe plek.

10 maart

Met de opening van Post Utrecht kwam er ook weer een nieuwe fietsenstalling bij. In de kelder van gebouw is plek voor honderden fietsen. Nog altijd is er een tekort aan goede stallingsplekken.

12 maart

Voor het eerst zijn er lege straten te zien in Utrecht. Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt en de eerste maatregelen zijn aangekondigd. Het gevolg is dat er bijna niemand in de binnenstad is op de koopavond op donderdag.

15 maart

De Rijksoverheid kondigde de eerste lockdown aan. Die avond om 18.00 uur moesten alle horecazaken de deuren sluiten. Het gevolg waren lange rijen voor de coffeeshops en horecaterrassen die snel opgeruimd moesten worden.

6 april

De lang gekoesterde wens van de buurt om de blinde zijmuur in de Saenredamstraat op te knappen is in vervulling gegaan en dat heeft een indrukwekkende muurschildering opgeleverd van De Strakke Hand. Het werk toont het interieur van de Catharijnekerk.

16 mei

Langzamerhand vulden de Utrechtse straten zich weer met publiek. Om ervoor te zorgen dat coronamaatregelen nageleefd kunnen worden heeft de gemeente verschillende maatregelen genomen, waaronder een voetgangersrotonde op de Steenweg.

31 mei

Een andere maatregel zijn de zogenoemde coronacirkels in parken. Deze moeten ervoor zorgen dat mensen afstand kunnen houden van elkaar.

1 juni

Na een wekenlange lockdown mocht de horeca eindelijk weer open. Om klokslag 12.00 uur vulden de Utrechtse terrassen zich.

5 juni

Op het Jaarbeursplein kwamen honderden mensen samen voor een Black Lives Matter-demonstratie. De gewelddadige dood van George Floyd zorgde voor een golf van protesten wereldwijd.

26 juni

De toenmalige burgemeester Jan van Zanen hield een afscheidstournee door de stad. Hij verliet Utrecht om hetzelfde ambt in Den Haag uit te gaan voeren. Sharon Dijksma wordt zijn opvolger.

1 juli

FC Utrecht bestond dit jaar 50 jaar. Reden voor honderden supporters om samen te komen bij Stadion Galgenwaard om de lucht rood te kleuren met fakkels.

Met een prachtige muurschildering van JanIsDeMan is ook de Amsterdamsestraatweg weer een stuk mooier geworden.

21 juli

De Voorstraat is dit jaar flink onder handen genomen. De weg is volledig opnieuw ingericht. De bouwlocatie was tijdelijk een gebied waar horecaondernemers hun terrassen konden stallen.

22 juli

De lang gekoesterde wens van veel Utrechters om met de lift naar de top van de Domtoren te kunnen ging dit jaar in vervulling.

5 augustus

Op de gloednieuwe, moderne gevel van winkelcentrum Hoog Catharijne zijn twee historische chimaera’s geplaatst. De beelden stonden van 1901 tot 1974 op het gebouw De Utrecht. Nu hebben ze weer een plek in het centrum van de stad.

29 augustus

De coronamaatregelen hebben ook in Utrecht tot discussies en protesten geleid. Op meerdere momenten gingen demonstranten de straat op om hun ongenoegen te uiten.

12 september

Na jaren van werken is de historische singelstructuur weer hersteld. Symbolisch werd het laatste beetje water met een gigantische emmer de singel in gekieperd.

26 september

Kwekers van heinde en verre kwamen naar Utrecht om mee te doen met het NK Pompoen Kweken. In verschillende categorieën werd gekeken wie de zwaarste, grootste of langste groente had.

13 oktober

Oplopende coronabesmettingen zorgden ervoor dat de cafés en restaurants de deuren weer moeten sluiten. In meerdere kroegen werd de persconferentie bekeken.

14 oktober

De laatste avond voor de horeca. De kroegen en restaurants gingen de rest van het jaar niet meer open.

7 november

Vier minderjarigen zijn opgepakt voor de brand die het theatergebouw van NUT verwoestte. Het pand aan het Berlijnplein ging volledig in vlammen op.

11 november

Een ruim 300 jaar oud skelet werd gevonden bij werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat. Een bijzondere vondst, volgens archeoloog Jeroen van der Kamp.

6 december

Honderden mensen fietsten mee met een protest tegen de verbreding van de snelweg A27 bij Utrecht. Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte dit jaar bekend dat de verbreding van de A27 en de kap van bomen bij Amelisweerd toch echt nog in de plannen stond.

14 december

Nederland krijgt te maken met een verdere aanscherping van de regels en daarmee een strenge lockdown. Alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. Op de laatste dag proberen veel Utrechters nog kerstboodschappen te doen wat leidt tot drukte in de stad.