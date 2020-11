Utrechts gemaakt: Mousserende vruchtenwijn van alles, behalve druiven

In de rubriek Utrechts Gemaakt staat een creatief, ambachtelijk of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: mousserende vruchtenwijn.

Uit een achtertuin vlakbij het Wilhelminapark komen brommende en sissende geluiden. Hier zijn Luis Nils Hallström en Lennart Matthijs Stokmans aan het werk. Ze zijn de makers van Bruis&Ketel: mousserende vruchtenwijn, gemaakt van alles, behalve druiven. “We misten iets bijzonders in het aanbod van mousserende wijnen. Iets anders dan een standaard cava.” Daarom gingen ze zelf aan de slag.

De eerste wijn, Gembruicius van gember, wat citroensap en specerijen, ligt al in enkele Utrechtse wijnwinkels. De tweede is onderweg. Luis pompt met het ene apparaat lichtroze vloeistof door een transparante slang in groene flessen. Lennart sluit met het andere apparaat de fles stevig af met een kroonkurk. Dit is hun eerste batch ‘Roos’, wijn van rozenwater, granaatappel en een vleugje rode peper. Rode peper? “Ja”, zegt Lennart, “het is moeilijk te zeggen hoe ik dat bedacht heb. Opeens wist ik dat gewoon.”

Maar het komt niet helemaal uit de lucht vallen; Lennart heeft veel ervaring met koken. “Ik ben al sinds mijn vijfde bezig met smaken”, vertelt hij.De interesse in experimenteren met smaken was wat Luis en Lennart bij elkaar bracht. Nadat ze beiden ‘uitgestudeerd’ waren, vonden ze hun passie in het maken van alcoholische dranken. “Het is geen rocket science, hoor”, zegt Luis.

De kennis en vaardigheden die hij tijdens zijn studie biologie heeft opgedaan komen wel goed van pas bij het maakproces. “Het is belangrijk dat je alles bijhoudt en labelt. Anders vergeet je het.” Maar niet alles komt neer op wetenschap, vertelt Luis even later. “De Roos was eerst heel troebel, door de gist in de wijn. Dat wil je niet drinken, dus moesten we het eruit zien te krijgen.” Na wat sleutelen aan het recept is het gelukt: op tafel staat een glas kraakheldere, babyroze wijn.

In de achtertuin en kelder-omgebouwd-tot-wijnkelder staan grote boodschappentassen met flessen vruchtenwijn. Luis: “We maken ongeveer 100 flessen per maand, maar dat worden er meer.” Lennart knikt. Volgens hem is Bruis&Ketel ook toe aan betere apparaten en materialen, zoals kurken en flessen die beter tegen de druk van mousserende wijn kunnen. Daarvoor zijn ze een crowdfunding gestart. Donateurs van Bruis&Ketel krijgen hun giften terug in de vorm van flessen mousserende vruchtenwijn, zodra ze klaar zijn met gisten. Wat Luis en Lennart daarna gaan doen? Daar moeten ze even over nadenken. “We stoppen in ieder geval nooit met experimenteren.”