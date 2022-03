Utrechts gemaakt: Wahoe Edubox helpt bij aanwakkeren van nieuwsgierigheid van kinderen

De wereld verandert razendsnel. Het Nederlandse onderwijs houdt dat tempo niet meer bij, zien Jenna Maas-de Ries en Nicole Slangen. Om de nieuwsgierigheid van kinderen aan te wakkeren, ontwierpen zij daarom de Wahoe Edubox. Een pakket voor educatieve activiteiten en opdrachten.

“Er is nu al een mismatch in skills op de arbeidsmarkt. Mensen die solliciteren hebben niet altijd de vaardigheden die werkgevers zoeken. Dit gat wordt alleen maar groter omdat technologische ontwikkelingen snel gaan. Er zit een mismatch tussen wat kinderen leren op school en wat er uiteindelijk op de arbeidsmarkt van ze gevraagd wordt”, zegt Nicole Slangen.

“Ook weten we nog niet welke vaardigheden kinderen straks nodig kunnen hebben. Nu is bijvoorbeeld een arts nog veel tijd kwijt aan het stellen van een diagnose, maar mogelijk wordt dat later door een computer gedaan. Dat betekent dat de taak van de arts zou veranderen. Wie weet moet een arts in de toekomst ook kunnen programmeren. Geen overbodige luxe, om daar al het een en ander over te leren.”

Kinderen zouden meer een ‘groei-mindset’ moeten hebben, vinden Jenna en Nicole. “Dat is dat kinderen vol zelfvertrouwen continu blijven leren. Ze durven vragen te stellen en fouten te maken… Met een groei-mindset en een nieuwsgierig karakter kunnen kinderen op latere leeftijd meegaan met de veranderingen in de arbeidsmarkt.” De Wahoe Edubox moet daarbij helpen, met verschillende activiteiten die kinderen aan de keukentafel kunnen doen.

Materiaal

“In elke Wahoe Edubox zitten alle materialen die je nodig hebt”, legt Jenna uit. “Een beetje zoals een maaltijdbox. De Eduboxen zijn zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Veel van de onderdelen zijn 3D-geprint van biologisch afbreekbaar materiaal.”

In een box zitten drie of vier activiteiten en een gekleurde XXL-poster met uitleg van de activiteiten. “Kinderen gaan op hun eigen manier aan de slag. Sommigen gooien alle materialen van een activiteit bij elkaar en gaan ermee spelen en bouwen, andere kinderen volgen eerst alle stappen van de instructie. Na de activiteit kunnen kinderen een korte podcast luisteren die hen aan het denken zet over de activiteit en het onderwerp.”

Thema’s

Nu zijn er vier verschillende Eduboxen (maar dat worden er snel meer). Ze komen in verschillende thema’s; Biologie & milieu, Science, Computer science & programmeren en Zelfbewustzijn & diversiteit. Deze thema’s zijn aanvullend op het reguliere basisonderwijs. Jenna: “Wij stimuleren kinderen om te onderzoeken en experimenteren terwijl ze leren over onderwerpen die passen in een curriculum in 2022.”

Bijvoorbeeld met het maken van een zenuwspiraal om te leren over een stroomkring of een opdracht waarbij je een aap naar de overkant van een rivier moet brengen en daar zelf een oplossing voor verzint en bouwt. “Met de materialen bepaalt het kind zelf wat hij of zij bouwt: een brug, een boot, of misschien wel een kabelbaan. Het maakt niet uit, er is dus geen goed of fout, zolang de aap maar aan de overkant komt.”

Wat Nicole en Jenna kinderen vooral graag willen bijbrengen, is het besef dat leren echt leuk kan zijn en dat je soms moeite moet doen om iets nieuws te leren. “Als alles goed gaat bij het leren, is het helemaal prima. Maar als een kind ergens tegenaan loopt, kan een kind geneigd zijn om op te geven. Met een groei-mindset zegt een kind: “Ik kan het nóg niet.”

