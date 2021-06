Utrechts-Kopenhaags concept voor vleesvervanger krijgt 7,5 miljoen euro

Utrechtse en Kopenhaagse onderzoekers hebben 7,5 miljoen euro steun gekregen om een nieuw soort vleesvervanger te maken. Door het nieuwe concept met schimmels en bacteriën moet plantaardig materiaal een ‘upgrade’ krijgen waarmee het net zo smaakvol en voedzaam is als vlees.

“Dit is geweldig nieuws. Met deze beurs kunnen we een enorme beginstap zetten”, zegt prof. dr. Han Wösten, die de Utrechtse groep onderzoekers leidt. “We willen plantaardige eiwitten niet meer eerst aan dieren voeren, en vervolgens de dieren het laten omzetten tot voeding voor mensen. In plaats daarvan willen we eiwitten rechtstreeks omzetten door ze heel geraffineerd vooraf te laten verteren. Als dat lukt, kan het een hele grote stap vooruit zijn in duurzaamheid en voedselzekerheid.”

Sleutelrol

Een sleutelrol in de nieuwe methode is weggelegd voor schimmels en bacteriën. De organismen worden toegevoegd aan plantaardig materiaal, waarna ze dat op hun manier gaan verteren. Het resultaat is een stevige hoeveelheid hoogwaardige en voedzame eiwitten waaruit vleesvervangers te maken zijn.

Door de juiste samenstelling van schimmels en bacteriën uit te kienen, moet het volgens de onderzoekers mogelijk zijn om de optimale smaak, structuur, houdbaarheid en verteerbaarheid te bereiken.

Het geld is beschikbaar gesteld aan de onderzoekers van de Universiteit Utrecht en enkele Deense Universiteiten door Novo Nordisk Foundation Challenge Programma. Het project zal zes jaar duren.