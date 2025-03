Utrechts ‘ladies only café’ weigerde onterecht mannen en is nu dicht vanwege vergunningen

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) zegt dat ‘Besties’, het female only cafe in Lombok, door mag gaan met hun concept zolang er geen mensen op basis van geslacht worden geweigerd. De horecagelegenheid is op dit moment wel gesloten vanwege het ontbreken van de vereiste vergunningen.

De Utrechtse oppositiepartijen CDA, VVD en UtrechtNu! stelden vorige maand schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouder (B&W) over het zogenoemde Besties Café in Lombok. In die horecagelegenheid zijn alleen vrouwen welkom en geen mannen. Volgens de oppositiepartijen is dat in strijd met de gelijke behandeling van horeca in de stad.

“Veilige plekken creëren”

Het college van B&W zegt op de hoogte te zijn van het café. “We vinden het belangrijk dat iedereen in vrijheid en veiligheid zichzelf kan zijn in Utrecht”, schrijft het college. “Ook bij het creëren van veilige plekken gelden de regels van de wet. Dit betekent dat men zich mag richten op een specifieke doelgroep, in dit geval vrouwen.”

Maar, zo merkt het college op: “Het is echter verboden om mensen, op basis van geslacht, actief te weigeren.” Over café Besties zijn op dit moment twee meldingen gedaan bij het discriminatiepunt van de Provincie Utrecht. Bij de politie zijn geen meldingen binnengekomen.

Vergunningen

De gemeente heeft uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid om signalen van discriminatie terug te leggen bij de ondernemer van de desbetreffende horecagelegenheid. “Dit houdt in dat, daar waar een vergunning is, er wel een gesprek wordt aangegaan over goed ondernemerschap, waar inclusiviteit een onderdeel van is.”

De partijen CDA, VVD en UtrechtNu! vroegen zich dan ook af of het college bereid is om in gesprek te gaan met Besties. Daar lijkt nu alleen geen sprake van, schrijft het college. “Op dit moment is café Besties gesloten vanwege het ontbreken van de vereiste vergunningen. Verdere informatie kunnen wij niet delen over een individuele casus.”