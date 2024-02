Utrechts lesprogramma over straatintimidatie krijgt landelijke uitvoering

Het Utrechtse lesprogramma waarin leerlingen van de basis- en middelbare school leren over straatintimidatie, wordt nu beschikbaar gesteld voor alle onderwijsinstellingen in het land. Dit omdat de lesmodule van belang kan zijn om een veilig klimaat te ontwikkelen voor kinderen en jongeren. Burgemeester Dijksma zegt ‘trots’ te zijn dat het initiatief een landelijk vervolg krijgt.

In de lessen van het programma, dat is ontworpen op wens van gemeente Utrecht, komen verschillende onderwerpen aan bod die te maken hebben met straatintimidatie. Zo wordt onder andere behandeld hoe je jezelf veilig kan voelen op straat, wat je kan doen als je slachtoffer wordt van straatintimidatie of je het zelf ziet gebeuren.

Breder plan

Burgemeester Dijksma is te spreken over dat het Utrechtse programma nu landelijk gebruikt kan worden en hoopt dat hierdoor het aantal meldingen van intimidatie op straat daalt. Utrecht is namelijk de stad waar de meeste meldingen van straatintimidatie worden gedaan. “Straatintimidatie blijft een hardnekkig probleem. Bewustwording is een belangrijk wapen bij het tegengaan hiervan.” Juist daarom is het volgens Dijksma goed dat er op scholen veel aandacht is voor het onderwerp. “Ik ben er dan ook trots op dat de Utrechtse lesmodule nu ook landelijk vervolg krijgt.”

Naast het lesprogramma over straatintimidatie, ondersteunde de gemeente scholen al in les geven over relaties en seksualiteit. Hierin wordt bijvoorbeeld gesproken over (on)gewest gedrag. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht vanuit het Actieplan Straatintimidatie onder andere workshops georganiseerd voor personeel van nachthorecagelegenheden om goed te kunnen handelen in ongewenste situaties.