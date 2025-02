Utrechts lichtkunstwerk is drie maanden langer te zien in de Van Sijpesteijntunnel Foto: André Russcher

Het kunstwerk Overgrown, dat onderdeel is van lichtfestival I Light U, is drie maanden langer te bewonderen in de Van Sijpesteijntunnel. Overgrown blijft nu tot mei van dit jaar staan. Dat komt door een samenwerking van partijen.