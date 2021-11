Utrechts Máximapark ontvangt als tweede Nederlandse park Green Flag Award

Het Máximapark heeft donderdag de Green Flag Award gekregen. Die prijs ontving het Utrechtse park, omdat het voldoet aan verschillende eisen, zoals gastvrijheid, goed onderhoud en veiligheid.

Het park in Leidsche Rijn is het tweede Nederlandse park dat het Green Flag-keurmerk ontvangt. De prijs ontstond in Groot-Brittannië, maar is inmiddels uitgereikt aan ruim 2.000 parken in zestien verschillende landen. Onder meer het Enschedese Abraham Ledeboerpark krijgt al jaren het keurmerk.

De jury noemt het Máximapark erg gastvrij, met veel aanbod voor verschillende mensen met uiteenlopende interesses. Ook de vrijwilligers van de Vlinderhof, van Landschapsbeheer Vleuten-De Meern in de Buitenhof en de Vrienden van het Máximapark in de Binnenhof krijgen een compliment van de jury.

Het Máximapark is gastvrij, goed onderhouden en werkt samen in een vernieuwend Parkberaad. We zijn trots op het keurmerk van @GreenFlagAwdInt. Een groot compliment voor alle vrijwilligers die actief zijn in en voor het Máximapark en de samenwerking met de gemeente Utrecht! pic.twitter.com/PoT4nidbYz — Máximapark (@maximaparknl) November 11, 2021

Goede afspraken

Vooral het ‘Parkberaad-model’ maakte indruk. Daarmee hebben vrijwilligers – bewoners uit de omliggende wijken – en medewerkers van de gemeente evenveel invloed op hoe het park wordt beheerd en ontwikkeld.

“We zijn enorm blij dat we als een van de eerste parken in Nederland de Green Flag Award hebben ontvangen”, zegt Noortje Voulon, voorzitter van het Parkberaad. “Dit laat zien dat we goed bezig zijn met het Máximapark. We hebben een uitgebreid beheerplan en maken goede afspraken tussen vrijwilligers en medewerkers van de gemeente.”

Jong park

Ook wethouder Maarten van Ooijen is trots op de vrijwilligers en de samenwerking in het park. “Om met zo’n jong park dat nog volop in ontwikkeling is nu al deze grote waardering te ontvangen met de Green Flag Award, daar mogen we allemaal trots op zijn.”

De Green Flag Award reikt inmiddels 25 jaar awards uit aan goed beheerde parken en groene ruimtes. Een park dat hiervoor in aanmerking wil komen, moet zich laten beoordelen op acht criteria: welkom, veiligheid, netheid, milieu, biodiversiteit, betrokkenheid van de gemeenschap, communicatie en management.