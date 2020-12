Utrechts nieuwsoverzicht 2020: beste verhalen, mooiste fotografie

Het jaar is nog niet voorbij maar we kunnen in ieder geval zeggen dat 2020 een bijzonder nieuwsjaar is geweest. Corona laat in alle wijken en lagen van de stad diepe sporen na, maar er gebeurde meer. Veel meer. De indrukwekkendste verhalen en de mooiste fotografie van 2020 willen wij laten zien in het boek DUIC in 2020.

Dag in dag uit is de redactie bezig met Utrecht. De bewoners, de ontwikkelingen, de uitdagingen, de gebeurtenissen, de ondernemers en de politiek. We volgen onze stad en maken het nieuws. 2020 is een uniek jaar.

Utrechts Boek

We willen voor het eerst een groots jaaroverzicht maken. Een boek, zo’n 175 pagina’s, over Utrecht, de stad en haar inwoners. Met de beste fotografie en de verhalen die 2020 vorm hebben gegeven. Wat gebeurde er in die twaalf maanden? Welke Utrechters kwamen in het nieuws? Welke ondernemers maakten het verschil? Wat typeert afgelopen jaar? Het is te zien en lezen in DUIC in 2020.

Het boek wordt een portret van Utrecht en is alvast te bestellen voor 20 euro. Door nu alvast het boek te bestellen steun je niet alleen de totstandkoming van het boek, maar ook de redactie van DUIC en de lokale journalistiek.

Het boek is hier te bestellen voor 20 euro. Help jij ons mee?

