Utrechts onderzoek naar tweetaligheid wint Klokhuis Wetenschapsprijs 2020

Een Utrechts onderzoek naar tweetaligheid in Friesland heeft dit jaar de Klokhuis Wetenschapsprijs gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoek dat interessant is voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar.

De winnaar werd zondag door Klokhuispresentator Janouk bekendgemaakt via een livestream. 61 onderzoeken werden ingezonden, waarvan tien onderzoeken uiteindelijk op de shortlist belandden. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar konden stemmen op hun favoriete onderzoek. In totaal brachten 4.086 kinderen hun stem uit.

Overlap tussen talen

Het winnende onderzoek naar tweetaligheid in Friesland werd gedaan door taalwetenschapper Evelyn Bosma van de Universiteit Utrecht en haar collega Naomi Nota. Zij wilden erachter komen of Fries-Nederlandse tweetalige kinderen bij het lezen gebruikmaken van overlap tussen de twee talen die ze spreken.

Bosma: “Om dat te achterhalen lieten we kinderen tussen de 9 en 12 jaar zinnen lezen in beide talen. Met een eye-tracker hielden we bij hoe snel ze lazen.” Een van Bosma’s conclusies is dat de dominante taal kinderen goed kan helpen bij het verbeteren van de leesvaardigheid van hun tweede taal.

De Klokhuis Wetenschapsprijs bestaat sinds 2016 en werd dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Over het winnende onderzoek wordt door Het Klokhuis een speciale wetenschapsaflevering gemaakt.