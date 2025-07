Utrechts onderzoek: net zoals mensen kopiëren ook chimpansees nutteloos gedrag

Chimpansees kunnen net zoals mensen gedrag van elkaar kopiëren zonder dat daar een duidelijk nut voor is. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht. Mogelijk doen de dieren het omdat ze in gevangenschap meer ‘vrije’ tijd hebben dan in het wild.

Dat chimpansees gedrag van elkaar kopiëren zonder dat daar een duidelijk nut voor is, is niet alleen grappig, maar ook belangrijk, zegt Utrechtse onderzoeker Edwin van Leeuwen. “Dit laat zien dat naast mensen ook andere dieren op het eerste gezicht nutteloos gedrag van elkaar kopiëren. En dat kan weer iets zeggen over de evolutionaire oorsprong van cultuur bij de mens.”

In hun achterste

Dieren nemen wel vaker gedrag van elkaar over, maar dan heeft het meestal een doel. Zo kijken chimpansees ook af hoe ze voedsel kunnen vinden. In 2010 stak de eerste groep chimpansees een grasspriet in hun oor. Nadat de eerste ‘trendsetter’ overleed, bleef de modetrend bestaan in de groep.

Nu is er opnieuw een groep chimpansees die een grasspriet in hun oor stopt. Ze kopieerden dat gedrag van hun verzorgers, maar gaven er ook een nieuwe twist aan: ze steken ook een grasspriet in hun achterste. Ook hiervan ontbreekt het praktisch nut.

Veel vrije tijd

De ‘nutteloze’ trends in de groep chimpansees zijn niet eerder waargenomen bij de beesten. Een mogelijke verklaring is dat de dieren in gevangenschap meer vrije tijd hebben dan in het wild. Daar moeten ze immers alert zijn op bedreigingen. Ook hoeven ze in gevangenschap minder tijd te besteden aan het vinden van eten.

“Waarom ze dan juist precies dit doen, dat maakt me eigenlijk niet uit. Maar dat ze dit kopiëren van elkaar, dat is een belangrijk inzicht”, vertelt Van Leeuwen. Eerder werd gedacht dat alleen mensen nutteloze dingen van elkaar kopieerden, maar nu blijken we niet de enigen te zijn. Chimpansees kunnen het blijkbaar net zo goed als wij.