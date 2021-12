Utrechts Oranje Comité doneert 5.000 euro aan stichting MIND op 18e verjaardag Amalia

Het Utrechts Oranje Comité heeft vanwege de 18e verjaardag van prinses Amalia een cheque van 5.000 euro overhandigd aan Stichting MIND. Deze stichting zet zich in om jongeren met mentale problematiek te ondersteunen en ook om het probleem bespreekbaar te maken.

Romy Migo van Stichting MIND mocht de cheque in ontvangst nemen. Zij is naast medewerker bij MIND en generatiegenoot van Amalia, ook ervaringsdeskundige. Zo heeft ze ooit een burn-out gehad en ook heeft ze lang last gehad van een zware depressie.

Romy zet zich nu bij Stiching MIND in om scholieren, studenten en jongwerkenden met mentale problematiek te helpen. Dit doet ze onder meer door filmpjes te maken, waarmee ze zich richt op de doelgroep.

Waardering

Amalia zet zich ook in om het probleem bespreekbaar te maken. “MIND als gezondheidsfonds heeft veel waardering voor het feit dat prinses Amalia zo open spreekt over psychische gezondheid en over haar bezoeken aan een psycholoog. We hopen dat zij door haar openheid – en ook de aandacht van koningin Máxima – over psychische gezondheid jongeren aanzet tot praten en het zoeken van hulp als zij met psychische problemen kampen.”

Het Utrechts Oranje Comité ondersteunt vaker tijdens verjaardagen van het koninklijk huis goede doelen. Zo werd bijvoorbeeld in mei op de 50e verjaardag van koningin Máxima een cheque overhandigd aan het Prinses Máxima Centrum.