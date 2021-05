Utrechts parkje waar beelden verdwenen heet nu Het Verdwenen Beeldplantsoen

De groenstrook naast de Talmalaan in Utrecht gaat tegenwoordig door het leven als Het Verdwenen Beeldplantsoen. Een toepasselijke naam, want er zijn ook daadwerkelijk beelden verdwenen die in dit parkje stonden.

Wethouder Linda Voortman was woensdag aanwezig bij de onthulling. De initiatiefnemers die de groenstrook de nieuwe naam hebben gegeven hopen het plantsoen hiermee te behoeden voor mogelijke woningbouw in de toekomst.

De naam van Het Verdwenen Beeldplantsoen is gekozen door bewoners en doet de plek eer aan. In het verleden zijn namelijk beelden die op de groenstrook stonden verdwenen of vernield.

Hulsbergen

Dat gebeurde onder andere in de jaren ’50 met een beeld van kunstenaar Han Hulsbergen. Zijn creatie, dat een vader, moeder en vier kinderen uitbeeldde, is toentertijd ineens verdwenen. Tot op de dag van vandaag is niet bekend waar het beeld is gebleven.

In 2013 is besloten om een eerbetoon aan het beeld van Hulsbergen terug te laten komen in de wijk. Dit werd een grote rode mond, gemaakt door Ad Jenner. Nog geen drie dagen nadat het kunstwerk was geplaatst is het verdwenen.

Lichtsculptuur

Een jaar later, in 2014, werd een lichtsculptuur in de groenstrook neergezet. Dit beeld werd even later vanwege technische moeilijkheden weggehaald. Weer een jaar later besloot Rik Berkhout een interpretatie te maken van het originele beeld van Hulsbergen. Dit kunstwerk werd vernield.

Nu staat er op Het Verdwenen Beeldplantsoen een toepasselijke creatie. Het is een blok beton dat op een sokkel is geplaatst met daarop de tekst: ‘het Verdwenen Beeld’. “Het symboliseert dat dingen nu eenmaal veranderen en ons beeld verdwijnt met het verstrijken van de tijd”, schrijven de initiatiefnemers in een persbericht.