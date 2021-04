Utrechts plan afgekeurd: geen 2,1 miljard euro voor nieuwe tramlijnen en treinstation Lunetten-Koningsweg

Een flinke domper voor Utrecht, de aanvraag voor 2,1 miljard euro voor de aanleg van twee nieuwe tramlijnen en station Lunetten-Koningsweg is afgekeurd. Het plan van de gemeente Utrecht, de provincie en andere buurgemeenten is onvoldoende. De hoop is nu gevestigd op het nieuwe kabinet.

“De commissie adviseert het kabinet om Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht niet te bekostigen”, met die woorden loopt Utrecht 2,1 miljard euro mis. Een flinke pot geld, nodig om te investeren in mobiliteit. Zonder deze investering is het volgens de partijen onmogelijk om 73.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen te creëren.

Volgens de commissie is de zogenoemde maatschappelijke kosten-batenanalyse overschat. Ook zou niet aangetoond zijn dat het plan de meest sobere en doelmatige oplossing is. Verder laat de commissie weten dat het plan eigenlijk te omvangrijk is voor het Nationaal Groeifonds. Dit is het potje met geld waar de aanvraag is ingediend.

“De commissie moet daarom scherpe keuzes maken. Voor de financiering van voorstellen van deze omvang moet ook uit andere bronnen een bijdrage worden geleverd.” In het geheel is de kwaliteit van het plan als ‘gering’ betiteld.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Huiswerk

De commissie is wel positief over de integrale benadering van diverse opgaven in de regio Utrecht: het invullen van de woningbouwopgave, creëren van arbeidsplaatsen en verbeteren van de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Ook benoemt de commissie dat het nieuwe station Lunetten-Koningsweg van nationaal belang is.

Er is dus werk aan de winkel. De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk zegt daarover: “De complimenten steken we in onze zak. Maar het levert ook huiswerk op, daar gaan we mee aan de slag. We moeten nu ook gaan aandringen bij het nieuwe kabinet, dat nu nog aan formeren is, dat we snel tot een oplossing moeten komen. Zoals de commissie ook zegt zijn dit soort vraagstukken, als verstedelijking, te groot voor het groeifonds. Het nieuwe kabinet moet dus echt gaan kijken hoe we dit gaan regelen.”

Volgens de wethouder is de noodzaak groot: “We lopen tegen de grenzen van de groei aan, met als gevolg het tekort op de woningmarkt, toenemende files en overvolle stations. Zonder deze investeringen kunnen de hoognodige 73.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen niet worden gerealiseerd. […] Utrecht verdient een plek in het nieuwe regeerakkoord om deze plannen te financieren. Zonder deze investering hapert het hart van Nederland.”

Toekomst

Concreet betekent het dat de gemeente en de regiopartijen dus moeten gaan lobbyen, de cijfermatige onderbouwing sterker moeten maken en de plannen dus verder moeten uitwerken. Van Hooijdonk: “We gaan natuurlijk gewoon door met de plannen uit te werken. Maar hoe sneller we duidelijkheid kunnen krijgen over financiering hoe concreter we kunnen worden met de projecten.”