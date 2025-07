Utrechts provinciehuis vangt Oekraïnse vluchtelingen langer op

Het provinciehuis in Utrecht gaat Oekraïnse vluchtelingen langer opvangen. Drie verdiepingen van het huis waren al sinds 2022 bestemd voor de vluchtelingen. Alle drie de verdiepingen blijven tot 2026 beschikbaar.

In 2022 besliste het provinciebestuur om het provinciehuis open te stellen voor ongeveer 270 mensen. Ook de gemeente reageerde daar positief op. Op de leegstaande verdiepingen kwamen twee- en vierpersoonskamers met gedeelde sanitaire voorzieningen. Ook de leefruimtes zijn gedeeld.

Tijdelijk verblijf

De huurovereenkomst met de gemeente Utrecht zou in september van dit jaar aflopen, maar wordt nu verlengd. De provincie schrijft dat de opvang naar tevredenheid verloopt. Gedeputeerde organisatie Has Bakker is ook blij met de verlenging van de huurovereenkomst: “Het is fijn dat we nu weer kunnen verlengen en zo langer kunnen bijdragen aan de grote vraag die er is naar opvangplekken.”

De provincie heeft samen met de gemeente besloten dat twee verdiepingen van het provinciehuis tot september 2026 beschikbaar blijven. Eén verdieping is beschikbaar tot januari van 2026. Het provinciehuis wordt op termijn namelijk gerenoveerd en verduurzaamd.

Waar de Oekraïense vluchtelingen heen moeten na hun verblijf in het provinciehuis is niet bekend. De provincie zegt dat er gekeken wordt naar een andere locatie om hen op te vangen.