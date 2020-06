Utrechts pubquiz-duo haalt ruim 21.000 euro op voor horeca en zorg

Het Utrechtse pubquiz-bedrijf Upbeatles heeft de afgelopen weken 21.311 euro opgehaald. Deelnemers van de pubquizzen konden geld doneren waarmee tegoedbonnen werden gekocht van horecazaken. De bonnen gaan vervolgens naar medewerkers van lokale ziekenhuizen.

Upbeatles organiseert al jaren pubquizzen in horecazaken in Utrecht, Wijchen en Nijmegen. Toen cafés en restaurants de deuren moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen leek het werk voor het duo Jochem Geerdink en Pascal Ninaber ook te stoppen. Ze besloten echter online te gaan, en met succes.

Waar in cafés een maximum aantal mensen kon meedoen is dat online niet het geval. Bij sommige quizzen doen duizenden mensen mee. Het toppunt was de Harry Potter-quiz, ruim 4500 teams met meerdere deelnemers hadden zich aangemeld. Om nog een beetje rond te komen had Upbeatles een donatiepagina gemaakt. Dat liep echter zo hard dat ze met het geld graag anderen wilden helpen.

Buurten

Het duo besloot om de horecazaken, waar ze normaal de pubquizzen deden, te ondersteunen en tegelijk het zorgpersoneel in de drie Utrechtse ziekenhuizen te helpen. Deelnemers aan de quizzen konden een bedrag doneren waarvan Upbeatles tegoedbonnen kocht bij de horeca. In totaal is er de afgelopen weken 21.311 euro opgehaald. Het duo heeft dit afgerond tot 22.375 euro, zodat er 895 tegoedbonnen à 25 euro afgenomen worden van horecazaken in Utrecht, Nijmegen en Wijchen. De bonnen gaan naar het St. Antonius Ziekenhuis, het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis.

Utrechtse horecazaken leveren 685 tegoedbonnen, die zijn goed voor 17.125 euro. Omdat Upbeatles bij alle vier de vestigingen van Buurten pubquizen organiseert krijgt dat bedrijf de meeste donaties. Eigenaren Erik Derksen en Bob Gijsberts namen maandagochtend de cheque in ontvangst namens de deelnemende Utrechtse horecazaken.

Doorgaan

Nu de kroegen en restaurants weer open zijn worden er overigens niet meteen weer pubquizen op locatie georganiseerd. Dat is nog lastig met de huidige regels. Voorlopig blijven die online. Jochem Geerdink: “Daar blijven we zeker mee doorgaan. We krijgen er veel enthousiaste reacties op; hele families of medewerkers van grote bedrijven kunnen vanuit hun eigen huis samen meespelen. Zo brengen we de mensen toch samen.”