Utrechts restaurant De Pomp wordt gesloopt, maar voorlopig komt er niks nieuws

Aan de Croeselaan is begonnen met de sloop van restaurant De Pomp. Hoewel altijd duidelijk was dat het restaurant tijdelijk zou zijn, is het verrassend dat eigenaar de gebruiksovereenkomst niet heeft verlengd. Er zijn op dit moment namelijk nog geen concrete bouwplannen voor de locatie. Voorlopig komt het terrein dus braak te liggen.

Tot voor kort onderzocht eigenaar van de grond MRP Kruisvaartkade samen met de gemeente ontwikkelmogelijkheden. Intussen was het voormalige tankstation in gebruik als restaurant De Pomp.

Onlangs kwam een einde aan deze situatie. Na een laatste feest op 16 maart sloot De Pomp, het restaurant dat zes jaar geleden begon als buurtinitiatief, haar deuren. Maar de eigenaar wil niet langer met de gemeente zoeken naar een nieuwe invulling van de locatie en trekt haar eigen plan, zo blijkt uit een brief van wethouder Eerenberg aan de raad. “Ik betreur deze keuze, maar heb hem niet tot een ander inzicht weten te brengen”, zegt Eerenberg.

De Pomp 2.0

Als we langsfietsen bij De Pomp is de sloop nog in volle gang. We treffen Rinie de Bie van het Utrechtse aannemersbedrijf Van Zoelen. “We zijn vorige week begonnen met slopen”, zegt hij. “Ik was er zes jaar geleden ook bij toen we het tankstation ombouwden tot restaurant. Het was destijds gekraakt geweest. Ik herinner me nog dat de gebruikte heroïnespuiten uit de lamp vielen toen ik die demonteerde”. De sloop van De Pomp is een van de De Bie’s laatste klussen. “Ik ga met pensioen, de cirkel is rond”.

Behalve De Bie spreken we ook Joost Hutjes. Hij was één van de koks bij De Pomp en helpt nu een handje met het afbreken van het restaurant. De Pomp mocht een jaar langer blijven open blijven dan oorspronkelijk was toegezegd, maar nu wordt de gebruiksovereenkomst niet meer verlengd. “We moeten het in dezelfde staat opleveren als we het overnamen” zegt Hutjes.

Toch is De Pomp niet definitief verdwenen. De exploitant van De Pomp is begin dit jaar gestart met een tweede locatie, Rooie Nel op de Jagerskade.