Utrechts Rondje Stadseiland binnenkort echt rond door aanleg nieuwe brug in parkzone Den Hommel

Parkzone Den Hommel krijgt een nieuw fietspad en voetpad met een brug over het kanaal de Leidsche Rijn. Zo ontstaat er een verbinding tussen Oog in Al en Kanaleneiland. Daarmee wordt het Oeverpark Rondje Stadseiland rond en kunnen Utrechters straks de complete route fietsen of wandelen. De gemeente verwacht eind 2026 te starten met de uitvoering.

Dat staat in het Voorlopig Ontwerp van Parkzone Den Hommel, dat dinsdag aan de gemeenteraad is gestuurd. Het nieuwe fietspad en voetpad sluiten aan op de Johan Wagenaarkade in het noorden en de Rooseveltlaan in het zuiden. Het voetpad komt aan de kant van het Amsterdam-Rijnkanaal te liggen. Het fietspad wordt iets verder van het kanaal aangelegd en krijgt leemkleurig asfalt, de kleur van de fietsroute in Oeverpark Rondje Stadseiland.

Wethouder Linda Voortman (Groen & Dierenwelzijn): “We gaan de kwaliteit van het bestaande groen in Parkzone Den Hommel verbeteren door meer variatie toe te voegen. Zo versterken we de biodiversiteit. Met de aanleg van de nieuwe brug voor fietsers en voetgangers maken we een extra verbinding tussen twee wijken. Hiermee maken we het Oeverpark Rondje Stadseiland daadwerkelijk rond. In dit park kunnen huidige inwoners en nieuwe bewoners van Merwede straks 12 kilometer lang langs het Amsterdam-Rijnkanaal en Merwedekanaal recreëren. Met deze ontwikkeling geven we Utrecht een flinke groene impuls.”

Oeverpark Rondje Stadseiland

Parkzone Den Hommel is onderdeel van het grotere Oeverpark Rondje Stadseiland. Dit is een nieuw park met een groene, recreatieve route van 12 kilometer lang langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Bewoners en bezoekers kunnen hier sporten, wandelen, fietsen en elkaar ontmoeten in een prettige groene omgeving. Het Oeverpark Rondje Stadseiland wordt in delen aangelegd en is naar verwachting rond 2035 klaar.

Versterking biodiversiteit

De huidige inrichting in Parkzone Den Hommel bestaat uit gras en bomen. Bij de herinrichting behoudt de gemeente zo veel mogelijk bomen en voegt daarnaast nieuwe bomen en meer verschillende soorten planten toe. Denk aan: bloemrijk grasland, struiken in verschillende hoogtes en hagen. Zo wordt de biodiversiteit in het gebied versterkt. Er worden ook takkenrillen aangelegd. Dit zijn plekken met opstaande paaltjes waar je snoeiafval tussen stapelt of vlecht. Takkenrillen bieden ruimte en schuilgelegenheid voor broedende insecten, zoogdieren en vogels.

Reacties bewoners

Via een informatieavond en vragenlijst op het online platform DenkMee heeft de gemeente aan bewoners gevraagd hoe ze de bredere noord- en zuidkant van de parkzone willen gebruiken. Daar is ruimte om de parkzone in te richten voor bijvoorbeeld sporten, spelen of ontspannen. De gemeente heeft de ruim 400 reacties waar mogelijk verwerkt in het ontwerp voor Parkzone Den Hommel. Zo komt er een nieuwe jeu-de-boulesbaan en is er extra aandacht voor goede verlichting onder de De Meernbrug.

Vervolg

De gemeente werkt het Voorlopig Ontwerp nu verder uit naar een Definitief Ontwerp. Daarna volgt de voorbereiding voor de werkzaamheden. Naar verwachting start de gemeente daar eind 2026 mee.