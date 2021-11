Utrechts schaatscomplex De Vechtsebanen weigert mee te werken aan coronapas en sluit liever de deuren

De schaatsbaan in Utrecht, De Vechtsebanen, gaat niet meewerken aan de coronapas. De directie laat weten dat ze de deuren voorlopig gesloten houden als de regel zaterdag 6 november ingevoerd gaat worden. Eigenaar Michael van de Kuit noemt de ‘testsamenleving’ een ‘gevaarlijke ontwikkeling’.

Het demissionaire kabinet heeft dinsdagavond tijdens een persconferentie een aanscherping van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo werd duidelijk dat het coronatoegangsbewijs ook ingevoerd moet worden bij sportlocaties. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt de nieuwe maatregelen te steunen waarmee ze zaterdag 6 november ingaan.

Dit is tegen het zere been van De Vechtsebanen in Utrecht. De ijsbaan gaat niet meewerken aan het nieuwe beleid. Michael van de Kuit is eigenaar van de baan, hij zegt: “Deze steeds verdergaande testsamenleving is een gevaarlijke ontwikkeling, waarvoor ik mijn ondernemingen onder geen beding laat misbruiken. Schaatsen is een brede volkssport, die mensen uit alle hoeken van de samenleving juist moet verbinden. Treurig dat dit door de politiek om zeep wordt geholpen zonder enige verifieerbare wetenschappelijke onderbouwing.”

‘Geen verschil’

Jan Willem de Langen, directeur van De Vechtsebanen heeft ook gereageerd. Hij schrijft: “Wij vertrouwen erop dat onze bezoekers thuisblijven wanneer zij klachten hebben die bij corona horen. Sportaccommodaties worden nu gedwongen om ongevaccineerden uit hun bezoekers te filteren en hen, door hen de toegang te ontzeggen, onder druk te zetten om zich alsnog te laten vaccineren. Voor ons is er geen verschil tussen een gevaccineerde en een niet gevaccineerde met klachten. Bij klachten blijf je thuis.”

Volgens de eigenaar en de directeur blijkt uit de coronacijfers dat sportaccommodaties geen grote rol spelen bij coronabesmettingen. Het coronatoegangsbewijs invoeren op sportlocaties zou volgens de twee niet bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis. Ook zou het praktisch lastig zijn om alle bezoekers te controleren.

In het Utrechtse sportcomplex trainen ruim 35 schaatsverenigingen. Volgens de eigenaar komen er jaarlijks 500.000 mensen schaatsen.