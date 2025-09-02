Utrechts schoolzwemmen in het geding omdat reken- en taalvaardigheden achterlopen

Sommige Utrechtse basisschoolkinderen kunnen niet op schoolzwemmen omdat ze dermate achterlopen op reken- en taalvaardigheden. Dat is de conclusie van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in een antwoord op vragen van de Utrechtse politiek over gelijke toegang tot zwemlessen. Met name basisscholen in aandachtswijken zitten in de knel.

De zwemvaardigheden van Utrechtse kinderen verschillen sterk, onder andere door verschillen in welvaart. Kinderen uit armere gezinnen kunnen soms minder goed zwemmen, terwijl kinderen uit rijkere gezinnen betere zwemvaardigheden hebben. Het college wil dat rechttrekken, maar loopt daarbij tegen tal van problemen aan.

Hindernissen

Dat een zogenoemde SES, oftewel een sociaaleconomische status, verschil maakt bij de zwemvaardigheden van kinderen, is bij het college van B&W al langer bekend. Bij kinderen met een lage SES heeft 89 procent een zwemdiploma A, terwijl dat bij een midden- en hoge SES 96 en zelfs 98 procent is. De gemeente is bezig om die cijfers recht te trekken, onder andere door schoolzwemmen te stimuleren op basisscholen in wijken waar de zwemvaardigheid laag is.

Niet alle scholen hebben daar de tijd voor, schrijft het college in een antwoord op raadsvragen. “Scholen geven aan dat de beschikbare onderwijstijd noodzakelijk is om in te zetten op het gebied van taal- en rekenonderwijs”, valt te lezen. “Zeker in de jaren na de coronaperiode was dit de belangrijkste reden.” Bovendien is schoolzwemmen een tijdrovende activiteit. “De heen- en terugreis met de bus, het omkleden en vervolgens de zwemles vragen vaak een dagdeel in het onderwijsprogramma.”

Ook zijn er in het geval van sommige scholen te weinig ouders die kunnen begeleiden bij het schoolzwemmen. Dat belemmert het schoolzwemmen nog meer.

Landelijk gemiddelde

Overigens is het niet zo dat geen enkele basisschool gebruikmaakt van het schoolzwemmen. “Uitgaande van de resultaten uit de Jeugdgezondheidsmonitor van 2023 worden met name de scholen uit de wijk Overvecht, Noordwest en Zuidwest uitgenodigd om deel te nemen aan het schoolzwemprogramma”, schrijft het college. “De zwemvaardigheid in deze wijken is de afgelopen jaren gestegen.”

Utrecht doet het daarbij beter dan het landelijk gemiddelde, meent het college. “Volgens de CBS Vrijetijdsomnibus (VTO) had in 2022 landelijk 87 procent van de 6- tot 16-jarigen een zwemdiploma A behaald.” Daarmee zit onze gemeente dus boven dat percentage. “Mede te danken aan het schoolzwemprogramma, het zwemlespakket en de extra zwemlessen in de vakantie.”