Utrechts Stadhuis kleurt 16 dagen oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

Het Stadhuis van Utrecht kleurt van 25 november tot en met 10 december oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes.

De actie loopt 16 dagen lang. Van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, die op woensdag was, tot de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december. In deze periode organiseert de groep UN Women van de Verenigde Naties de campagne Orange the World.

Deze groep zet zich onder andere in voor gelijkheid voor vrouwen. De campagne van 2020 heeft het thema HearMeToo. Mensen kunnen doneren om geweld tegen vrouwen en meisjes te helpen bestrijden. Ook is er een petitie die de regering oproept te komen met een laagdrempelige manier waarop vrouwen in Nederland geweld kunnen melden.

Naast het Stadhuis en het Provinciehuis van Utrecht, staan ook de A’DAM toren, de Philharmonie van Haarlem, de Sassenpoort in Zwolle, het Abdijplein in Middelburg en meerdere bruggen, molens, stadhuizen en provinciehuizen door heel Nederland in oranje licht.