Utrechts Stadsdichtersgilde schrijft tien nieuwe gedichten over Utrecht in 2020

Het Utrechts Stadsdichtersgilde heeft tien nieuwe gedichten geschreven bij belangrijke gebeurtenissen in Utrecht in 2020. De gedichten zijn samengebracht in een digitaal bundeltje met de titel ‘Er is een stilte die anders is dan stilte was’.

De stadsdichters lieten zich inspireren door uiteenlopende gebeurtenissen, van de singel die eindelijk weer rond is, tot aan het aantreden van burgemeester Sharon Dijksma. De gedichten zijn voor iedereen gratis online te lezen via de website van het Stadsdichtersgilde (pdf).

Het dichtbundeltje sluit aan op het video-jaaroverzicht van de gemeente Utrecht. Zo vormen ze een aanvulling op de ‘officiële’ stadsgedichten die dit jaar al door de dichtersgroep werden geschreven.

Want ondanks dat er dit jaar veel plannen niet door konden gaan vanwege het coronavirus, hebben de dichters in 2020 niet stilgezeten. Er verschenen meerdere gedichten, voor onder andere de Versvrijheid-krant. Die werd in mei 2020 door de stad verspreid, met poëzie over 75 Jaar Vrijheid in Utrecht.