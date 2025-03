Utrechts stel verdiende honderdduizenden euro’s door seksuele uitbuiting van kwetsbare meisjes

Een man en vrouw uit Utrecht hebben jarenlang honderdduizenden euro’s verdiend over de rug van kwetsbare meisjes. Dat deed het koppel door de slachtoffers seksueel uit te buiten. Met het geld wilde het koppel de verbouwing van hun woning financieren.

De wanpraktijken kwamen in 2o21 aan het licht nadat een slachtoffer aangifte deed tegen de man uit Utrecht. De politie stelde een onderzoek in naar de Utrechter, die uiteindelijk als uitbuiter kwetsbare meisjes bleek te prostitueren. Tijdens dat onderzoek wordt de rol van zijn echtgenoot, een 33-jarige vrouw uit Utrecht, ook onderzocht. Zij kan op dat moment nog vrijuit gaan.

Wanneer er twee jaar later aangifte wordt gedaan tegen een 28-jarige vrouw uit Purmerend, ook vanwege seksuele uitbuiting, komt de Utrechtse vrouw opnieuw in beeld. Beide vrouwen worden dan aangehouden op verdenking van mensenhandel.

Gevangenisstraffen geëist

Tegen de vrouw uit Utrecht eist het OM 34 maanden gevangenisstraf. Tegen de vrouw uit Purmerend is 30 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook moet de vrouw uit Purmerend zich laten behandelen voor haar trauma’s, die zij door het Utrechtse koppel heeft opgelopen.

De man is in april 2023 al veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor mensenhandel. De officier van justitie heeft voor het slachtoffer een schadevergoeding van 482.000 euro gevraagd. “Een enorm bedrag, maar gelet op het bewijs is er geen speld tussen te krijgen. Het is zelfs een conservatieve schatting.”

Gedwongen prostitutie

Het stel uit Utrecht heeft jarenlang verschillende kwetsbare meisjes seksueel uitgebuit, blijkt uit onderzoek. De slachtoffers moesten gedwongen seksuele handelingen uitvoeren bij prostitutieklanten.

De vrouw uit Purmerend was zelf ook ooit slachtoffer van de man uit Utrecht. Vervolgens is zij zelf andere vrouwen gaan werven en uitbuiten. Zo maakte de vrouw uit Purmerend seksueel getinte foto’s van de slachtoffers, en dreigde ze deze online te plaatsen als slachtoffers niet deden wat de vrouw wilde. De slachtoffers hadden onderdak via de vrouw. Er werd ook gedreigd het dak boven hun hoofd te ontnemen.

De echtgenote van de man uit Utrecht is zelf geen slachtoffer. Sterker nog: volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de vrouw haar man zelfs aanmoedigen om de dwang op te voeren op een van de slachtoffers.

Zowel de vrouw uit Utrecht als de vrouw uit Purmerend regelde seksadvertenties, betalingen en klantbemiddeling. De vrouw uit Utrecht hielp haar man ook bij het aantrekkelijker maken van één slachtoffer door foto’s te bewerken, die vervolgens op websites werden geplaatst.

Honderdduizenden euro’s

Met de seksuele uitbuiting verdiende het stel uit Utrecht honderdduizenden euro’s. Een van de slachtoffers zegt twee jaar te hebben gewerkt voor het echtpaar, waarmee tussen de 1500 en 2000 euro per dag werd verdiend. Zo zegt zij tegen het OM: “Ik had één keer per week een vrije dag dus reken maar uit. In totaal is dat 720.000 euro. Dat is bijna een miljoen. Het is misselijkmakend.”

Mensenhandel

Van vrijwillige prostitutie is volgens het OM geen sprake. “De slachtoffers zijn kwetsbare jonge vrouwen, die vanaf de start geen andere manier en keuze dachten te hebben om hun hoofd boven water te houden.”

De officier van justitie is duidelijk over het motief van de vrouwen. “Ik heb er geen andere woorden voor dan dat zonneklaar blijkt dat de verdachten het slachtoffer als melkkoe zagen en haar uitwrongen ten behoeve van de verbouwing van hun woning.”

Het OM vindt het medeplegen van mensenhandel dan ook bewezen. “Dit soort mensenhandel-zaken kenmerkt zich door de grote afhankelijkheid van een slachtoffer, de grove schendingen van de lichamelijke en geestelijke integriteit en het feit dat de daders de zucht naar geldelijk gewin belangrijker vinden dan het feit dat het leven van het slachtoffer zich meer en meer in een horrorscenario ontvouwt.”