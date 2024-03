Utrechts transportbedrijf liet 13 Filipijnse en Turkse chauffeurs illegaal werken

Een transportbedrijf uit Utrecht heeft maanden tegen de regels in tien Filipijnse en drie Turkse chauffeurs laten werken. Na controles door de Arbeidsinspectie bleek dat de werkgever geen zogenoemde tewerkstellingsvergunningen voor de chauffeur had geregeld.

De Arbeidsinspectie meldt dat het Utrechtse bedrijf een boete heeft gekregen van 44.000 euro. Mogelijk verandert dat bedrag nog. De Arbeidsinspectie meldt niet om welk transportbedrijf het gaat.

“De werkzaamheden zijn direct stopgezet door de Arbeidsinspectie en de betrokken werkgever heeft een voorgenomen boete ontvangen”, schrijft de inspectie. “De boete is nog niet definitief, omdat de werkgever daarop nog zijn zienswijze in kan dienen.”

Post- en pakketbedrijven

Twee jaar geleden bleek bij nachtelijke controles al dat er met de documenten van een van de chauffeurs ‘van alles mis was’. De Arbeidsinspectie ging toen langs bij depots van grote pakketdiensten.

Het bleek dat een Filipijnse chauffeur niet de juiste papieren had om in Nederland te mogen werken. Hij had geen tewerkstellingsvergunning. Zijn werkgever had die voor hem moeten regelen.

Er werd vervolgens verder onderzoek gedaan naar het Utrechtse bedrijf. “Daaruit bleek dat er nog meer mensen aan het werk waren zonder tewerkstellingsvergunning”, schrijft de inspectie. Uiteindelijk bleek het in totaal te gaan om dertien mensen. “Ze reden pakketten rond voor post- en pakketbedrijven door het hele land.”