Utrechts VVD-raadslid Marijn de Pagter verbolgen over financiële gemeentesteun aan posteractie tegen verbreding A27

Het Utrechtse VVD-raadslid Marijn de Pagter heeft via Twitter zijn ongenoegen geuit over financiële steun van de gemeente Utrecht aan een posteractie tegen de verbreding van de A27. Volgens De Pagter is de steun in strijd met de Algemene Subsidieverordening.

De Pagter reageert verbolgen op de financiële steun. “Huh?! Gemeente heeft financieel bijgedragen aan een posteractie tegen de aanpak van de A27”, twittert hij. “Los van de verhitte discussie over de A27: voor dit soort politieke uitingen mag je géén subsidie krijgen. Dat staat duidelijk in onze Algemene Subsidieverordening.”

Het zou gaan om de posters met de tekst ‘Stop verbreding Ring Utrecht’. “Daar is alles politiek aan: onder andere voor of tegen de aanpak van de A27 kunnen we vandaag (woensdag, red.) naar de stembus”, schrijft De Pagter. “Dus ga ik opheldering vragen, omdat dat niet mag.”

In de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht staat een passage over de inhoud van activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat om activiteiten ‘die bijdragen aan het bereiken van de effectdoelstellingen van de programmabegroting van de gemeente Utrecht, die geen specifieke politieke godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming beogen of feitelijk betreffen’.

De Pagter gaat schriftelijke vragen over het onderwerp indienen waarna de gemeente een paar weken de tijd heeft om te reageren.