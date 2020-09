Utrechts Werkspoor krijgt nieuw volledig uit hout opgebouwd pand

Werkspoorkwartier in Utrecht krijgt een nieuw gebouw dat volledig is opgebouwd uit hout. Het krijgt de naam HoutWerk en de bouw is afgelopen donderdag begonnen. Halverwege 2021 moet de bouw zijn afgerond.

In het gebouw komen ‘creatieve werkplekken’ waar meerdere bedrijven gebruik van kunnen maken. HoutWerk wordt opgebouwd uit hout en voor de gevel en afwerking wordt deels gebruik gemaakt van circulaire materialen. Het gebouw krijgt een duurzame klimaatinstallatie waarbij stroom mede wordt opgewekt door de zonnepanelen die op het dak liggen. Door de manier van bouwen is het gebouw demontabel. De materialen die aan vervanging toe zijn kunnen vervolgens worden hergebruikt.

De bouw wordt gedaan door Woody Building Concepts, een bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van houten bedrijfspanden. Volgens het bedrijf worden in Nederland al wel veel houten woningen gebouwd, maar is het in de kantoorbouw nog in opkomst.

Bij de start van de bouw was ook Ivo van der Mark, CEO Janssen de Jong Groep, aanwezig: “Er worden in Nederland al veel houten woningen en chalets gebouwd, maar in de kantoor- en utiliteitsbouw is dit nog in opkomst. Wij willen dit versnellen, want ons houtbouwconcept biedt ondernemers veel voordelen. Hout is een natuurlijk product met een warme en sfeervolle uitstraling. Het is uitermate duurzaam en sluit goed aan op de gedachte omtrent circulair bouwen. Met onze geprefabriceerde houten elementen kunnen wij een enorme diversiteit aan karakteristieke gebouwen realiseren.”