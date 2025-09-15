 Utrechts zwembad De Krommerijn dicht door scheur in luchtkussendak Utrechts zwembad De Krommerijn dicht door scheur in luchtkussendak
Zwembad De Krommerijn is sinds zondag gesloten vanwege een scheur in het dak. Volgens de beheerder gaat het om een technisch mankement waardoor het niet veilig is om te zwemmen.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de reparatie, maar het is nog onduidelijk hoe lang de werkzaamheden zullen duren. De hoop is dat het zwembad binnen enkele dagen weer open kan, al kan dat niet met zekerheid worden gezegd. De oorzaak van de scheur wordt nog onderzocht.

Het zwembad heeft een bijzonder dak, een zogenaamd demontabel Luchtkussendak. Dat betekend dat het geopend en gesloten kan worden. In 2013 won het ontwerp de Rietveld Publieksprijs.

foto: UZSC

